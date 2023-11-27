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Ювентус
26.11.2023 21:45 – FT 1 : 1
Интер Милан
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Италия
27 ноября 2023, 00:23 | Обновлено 27 ноября 2023, 00:54
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0

Ювентус – Интер – 1:1. Битва лидеров. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор центрального поединка 13-го тура чемпионата Италии

27 ноября 2023, 00:23 | Обновлено 27 ноября 2023, 00:54
36
0
Ювентус – Интер – 1:1. Битва лидеров. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 26 ноября, в 13-м туре чемпионата Италии в Турине встретились «Ювентус» и «Интер» из Милана.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды обменялись голами в первом тайме, и зафиксирована ничья (1:1).

На гол форварда хозяев Душана Влаховича уже через 6 минут у гостей ответил Лаутаро Мартинес.

В Серии А лидирует Интер (32 очка), «Ювентус» занимает 2-е место (30 баллов).

Серия A. 13-й тур, 26 ноября

Ювентус – Интер – 1:1

Голы: Душан Влахович, 27 – Лаутаро Мартинес, 33

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Душан Влахович, 27 мин.

ГОЛ! 1:1. Лаутаро Мартинес, 33 мин.

События матча

33’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
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Влаховичу ответил Лаутаро. Ювентус и Интер разошлись миром в битве лидеров
Ювентус Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу Лаутаро Мартинес Ювентус - Интер Душан Влахович видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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