В воскресенье, 26 ноября, в 13-м туре чемпионата Италии в Турине встретились «Ювентус» и «Интер» из Милана.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды обменялись голами в первом тайме, и зафиксирована ничья (1:1).

На гол форварда хозяев Душана Влаховича уже через 6 минут у гостей ответил Лаутаро Мартинес.

В Серии А лидирует Интер (32 очка), «Ювентус» занимает 2-е место (30 баллов).

Серия A. 13-й тур, 26 ноября

Ювентус – Интер – 1:1

Голы: Душан Влахович, 27 – Лаутаро Мартинес, 33

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Душан Влахович, 27 мин.

ГОЛ! 1:1. Лаутаро Мартинес, 33 мин.