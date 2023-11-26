Влаховичу ответил Лаутаро. Ювентус и Интер разошлись миром в битве лидеров
В Серии А лидирует миланский «Интер», туринский «Ювентус» занимает 2-е место
В воскресенье, 26 ноября, в 13-м туре чемпионата Италии в Турине встретились «Ювентус» и «Интер» из Милана.
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Команды обменялись голами в первом тайме, и зафиксирована ничья (1:1).
На гол форварда хозяев Душана Влаховича уже через 6 минут у гостей ответил Лаутаро Мартинес.
В Серии А лидирует Интер (32 очка), «Ювентус» занимает 2-е место (30 баллов).
Серия A. 13-й тур, 26 ноября
Ювентус – Интер – 1:1
Голы: Душан Влахович, 27 – Лаутаро Мартинес, 33
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