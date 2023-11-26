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Чемпионат Италии
Ювентус
26.11.2023 21:45 – FT 1 : 1
Интер Милан
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Италия
26 ноября 2023, 23:40 | Обновлено 27 ноября 2023, 00:41
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Влаховичу ответил Лаутаро. Ювентус и Интер разошлись миром в битве лидеров

В Серии А лидирует миланский «Интер», туринский «Ювентус» занимает 2-е место

26 ноября 2023, 23:40 | Обновлено 27 ноября 2023, 00:41
100
0
Влаховичу ответил Лаутаро. Ювентус и Интер разошлись миром в битве лидеров
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 26 ноября, в 13-м туре чемпионата Италии в Турине встретились «Ювентус» и «Интер» из Милана.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды обменялись голами в первом тайме, и зафиксирована ничья (1:1).

На гол форварда хозяев Душана Влаховича уже через 6 минут у гостей ответил Лаутаро Мартинес.

В Серии А лидирует Интер (32 очка), «Ювентус» занимает 2-е место (30 баллов).

Серия A. 13-й тур, 26 ноября

Ювентус – Интер – 1:1

Голы: Душан Влахович, 27 – Лаутаро Мартинес, 33

Турнирная таблица

События матча

33’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
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Источник Sport.ua
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