26 ноября на «Альянц Стэдиум» пройдет матч 13-го тура Серии А, в котором, в котором «Ювентус» встретится с «Интером». Поединок начнется в 20:45 по европейскому времени.

Ювентус

Клуб стал субъектом расследования, что вылилось в первой половине года в ряд санкций. Тут и вынужденная отставка руководства, и десятиочковый штраф, и запрет на выступления в еврокубках. А сейчас прибавился еще и скандал вокруг ставок со стороны футболистов, который начался как раз с молодого бьянконери, Фаджоли. Несмотря на все это, есть и козыри, например, расписание без привычной Лиги чемпионов стало явно проще и удобоваримее. И постепенно Старая Синьора начала набирать обороты. Проигрывали зебры только однажды, неожиданно с Сассуоло, а последняя ничья датируется 1-м октября. После этого получилось выиграть вот уже 5 матчей в Кальчо сразу, в том числе и с Миланом. Таким образом, это позволило подняться на второе место - но следующий соперник там идет выше.

Интер

Команда заканчивала прошлый сезон во всем европейском футболе - она дошла до финала Лиги чемпионов, где минимально проиграла Манчестер Сити. Вот только после этого состав очень серьезно поменялся. Но, как ни парадоксально, несмотря на уход ряда лидеров, подопечные Симоне Индзаги стали будто бы даже сильнее. Итальянцы смогли набрать уже 10 очков в четырех поединках Лиги чемпионов: отыгрались на поле Реала Сосьедад и обыграли Бенфику с Ред Булл (Зальцбург), де-факто обеспечив себе пропуск в плей-офф. При этом нерадзурри в рамках Серии А проиграли Сассуоло и сыграли 2:2 с Болоньей. Выиграв все остальные поединки, черно-синие единолично возглавили турнирную таблицу.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне Ювентус выиграл дважды в рамках Кальчо. Но при этом он уступил Интеру в кубковом полуфинале: 1:1 в Турине и 1:0 в Милане.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом этого противостояния подопечных Симоне Индзаги. Но все же они играют с сильным противником на выезде. Тут ждем тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,83).