АЛЛЕГРИ: «Ювентус три года не играл за лидерство в Серии А»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями от матча с «Интером» (1:1).

«Мы показали хорошую игру. Это было нелегко, прошло три года с тех пор, как «Ювентус» проводил настолько важный матч, когда на кону стояло первое место в Серии А. Поэтому всей команде, включая меня, было нелегко.

Прошло четыре с половиной года с тех пор, как я был на скамейке запасных в такой игре. В пятницу мы отправляемся в Монцу, в гости к команде, которая отобрала у нас шесть очков в прошлом сезоне и которой мы не забили, так что это будет сложный матч.

Мы пропустили гол, которого можно было избежать, через пять минут после того, как вырвались вперед. Мы могли бы сыграть лучше в этой ситуации, но когда у «Интера» есть открытое пространство – что они также продемонстрировали в дерби с «Миланом» – за счет отличной техники они успешно на нем играют. Мы работали над этим типом ситуаций, но Лаутаро был хорош.

Цель «Ювентуса» – завоевать место в топ-4 Серии А. «Интер» ждал нашей ошибки, и мы показали себя зрелыми. Влахович провел одну из своих лучших игр с момента прихода в «Ювентус», на техническом уровне, независимо от гола. Я очень рад, и хотя он не забивал уже два месяца, он всегда отдавал все силы. На психологическом уровне отставание от «Интера» на два очка — хорошее достижение, оно дает нам другое понимание себя», – цитирует Массимилано Аллегри официальный сайт «Ювентуса».