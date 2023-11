Холанд быстрее всех забил 50 голов в АПЛ. Сколько понадобилось игр?

25 ноября состоялся матч 13-го тура АПЛ между командами «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 1:1.

Единственный мяч в составе «горожан» забил звездный 23-летний норвежский форвард Эрлинг Холанд.

Норвежец оформил 50-й гол в высшем дивизионе Англии, установив рекорд. Холанд быстрее всех в истории АПЛ забил полсотни мячей.

Предыдущий рекорд принадлежал Энди Коулу (50 голов за 65 матчей). Алану Ширеру для этого потребовалось 66 игр, Руду ван Нистелрою – 68, а Мохамеду Салаху и Фернандо Торресу – 72.

Для того, чтобы забить 50 голов, Эрлингу понадобилось 48 матчей и 88 ударов. В среднем 1 гол на каждые 1.76 удара.

Видеообзор матча Манчестер Сити – Ливерпуль – 1:1

50 prem goals, this one feels very, very special 💙 I'm so thankful to be surrounded by such incredible teammates and staff who inspire me to grow everyday. It's a privilege to play for this club! 🫶🏻 pic.twitter.com/cYxCgnaJvW