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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
25.11.2023 14:30 – FT 1 : 1
Ливерпуль
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Англия
25 ноября 2023, 16:32 |
797
5

Лидеры разошлись миром. Ливерпуль спасся от поражения Манчестер Сити

Команды Хосепа Гвардиолы и Юргена Клоппа синхронно подставились под удар преследователей

25 ноября 2023, 16:32 |
797
5
Лидеры разошлись миром. Ливерпуль спасся от поражения Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Английская Премьер-лига. 13-й тур.

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» - 1:1

Голы: Холанд, 27 – Александер-Арнольд, 80

Предупреждения: Бернарду, 88 – Нуньес, 74, Матип, 86

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Уокер, Диаш, Аке – Аканджи, Родри – Доку, Альварес, Бернарду, Фоден – Холанд.

«Ливерпуль»: Алиссон – Цимикас, Матип, ван Дейк, Александер-Арнольд – Джонс (Гравенберх, 54), Мак Аллистер (Эндо, 85), Собослаи (Гакпо, 73) – Жота (Диас, 54), Нуньес (Эллиотт, 85), Салах.

Арбитр: Крис Кавана (Манчестер, Англия).

Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия).

Удары (в створ): 16 (5) – 8 (3)
Угловые: 9 – 6
Оффсайды: 3 – 4.

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ЛИВЕРПУЛЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 6°C

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Ливерпуль отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 5
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pol-55
Та так,Лівер не дав МС 3х очей,і це добре для турніру.
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+3
AutumnBridge
Тяжела корона лидера.   ЭХ то забил,  но потом не забил с 2-3-х шагов, а в ответке забил им Александр Арнольдович.   А потом ещё раз не забил головой и Пепка  сказал Ээээххх.)
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+2
🔱Avtoigor🔱
Сашко Снітко точно фанат МанСіті
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0
VARioR
Матч вийшов добротний. Багато було боротьби і моментів, незважаючи на те, що команди грали,  всерівно з певною обережністю. Адже ціна помилки -- велика. Добре, що Ліверпуль забив. Сподіваюсь це додасть команді впевненості. PS: Аліссону потрібно відпочити і заспокоїтись, якийсь розгублений цілий матч, можливо збори збірних далися в знаки.
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0
🔱Avtoigor🔱
Заголовок як завжди)) пля хто їх вигадує на спорт юа?!?
Якої поразки??
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0
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