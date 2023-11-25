Лидеры разошлись миром. Ливерпуль спасся от поражения Манчестер Сити
Команды Хосепа Гвардиолы и Юргена Клоппа синхронно подставились под удар преследователей
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Английская Премьер-лига. 13-й тур.
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» - 1:1
Голы: Холанд, 27 – Александер-Арнольд, 80
Предупреждения: Бернарду, 88 – Нуньес, 74, Матип, 86
«Манчестер Сити»: Эдерсон – Уокер, Диаш, Аке – Аканджи, Родри – Доку, Альварес, Бернарду, Фоден – Холанд.
«Ливерпуль»: Алиссон – Цимикас, Матип, ван Дейк, Александер-Арнольд – Джонс (Гравенберх, 54), Мак Аллистер (Эндо, 85), Собослаи (Гакпо, 73) – Жота (Диас, 54), Нуньес (Эллиотт, 85), Салах.
Арбитр: Крис Кавана (Манчестер, Англия).
Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия).
Удары (в створ): 16 (5) – 8 (3)
Угловые: 9 – 6
Оффсайды: 3 – 4.
МАНЧЕСТЕР СИТИ - ЛИВЕРПУЛЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 6°C
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