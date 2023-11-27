КЛОПП: «Я не глуп. Если кто-то и должен был выиграть эту игру, то это Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью против «Манчестер Сити» (1:1) в матче 13-го тура Английской Премьер-лиги:

«Я думаю, что мы сегодня прошли испытание, хотя я не уверен, что это было то самое испытание. Если это имеет смысл. В прошлом году, когда команда долго играла вместе – намного дольше, чем эта команда сейчас, – у нас не было реальных шансов в игре против «Сити». Сегодня у нас был шанс. Я не глупый, я вижу игру, и если вы спросите меня, кто имел больше шансов на победу, то, очевидно, это «Сити». Но у нас были свои моменты, и мы добыли эту ничью, честно говоря, за счет контратак – и если бы мы смогли их лучше использовать, то это была бы очень интересная игра. Мы не пытаемся быть такими сильными, как «Сити». Мы хотим оказать им должное сопротивление, и это то, что мы сделали сегодня. Поэтому я здесь не для того, чтобы сказать: «Мы должны были сыграть лучше». Я принимаю то, что добыл, и работаю дальше».

После 13 туров АПЛ «Ливерпуль» занимает 3-е место в турнирной таблице. В активе мерсисайдцев 28 очков.