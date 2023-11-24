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Манчестер Сити
25.11.2023 14:30 - : -
Ливерпуль
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Англия
24 ноября 2023, 23:38 | Обновлено 24 ноября 2023, 23:49
83
0

Манчестер Сити – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 13-го тура Английской Премьер-лиги

24 ноября 2023, 23:38 | Обновлено 24 ноября 2023, 23:49
83
0
Манчестер Сити – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 25-го ноября, состоится поединок 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Матч пройдет в Манчестере (Англия), на поле стадиона «Этихад», начало в 14:30.

Чемпионская дуэль в Англии возвращается к привычному списку участников. Команда Хосепа Гвардиолы опережает футболистов Юргена Клоппа всего на один балл, но при этом проигрывала в этом сезоне чаще, чем «красные». Год назад эта пара начинала с дуэли на «Энфилде», и тогда успех «Ливерпуля» казался крайне важным в стратегическом плане, однако «Манчестер Сити» вновь удалось всех переиграть и добыть требл. Но что-то подсказывает, что в этом сезоне нас ждет еще много сюрпризов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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