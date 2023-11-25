Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
25.11.2023 14:30 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 ноября 2023, 00:29 | Обновлено 25 ноября 2023, 00:59
120
0

Манчестер Сити – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Битва двух гениев в тренерской зоне и 22 талантов – на поле

25 ноября 2023, 00:29 | Обновлено 25 ноября 2023, 00:59
120
0
Манчестер Сити – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 25 ноября, в Манчестере на стадионе «Этихад» состоится матч тринадцатого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Стартовый свисток рефери Криса Кавана из Манчестера прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

Манчестер Сити


После требла по итогам сезона всегда сложно найти мотивацию для очередного похода за трофеями. Хосеп Гвардиола неоднократно повторял этот тезис перед началом сезона и судя по тому, что мы уже увидели в исполнении его команды, этот футбольный год для «Манчестер Сити» вновь будет непростым. Много новых футболистов, много ушедших старожилов коллектива – испанскому наставнику приходится учить подопечных побеждать заново. И далеко не всегда это ему удается вот так вот сходу.

У «горожан» уже было несколько матчей с громкими вывесками в этом сезоне. Конечно, не в Лиге чемпионов УЕФА, где «Манчестер Сити» в очередной раз вынес всех соперников по группе и уже двумя ногами в плей-офф и в полторы стопы с итогового первого места. Именно поэтому предстоящая встреча для команды Гвардиолы будет куда более важной, чем игра против РБ «Лейпциг» посреди следующей недели.

А вот на этих выходных, да, предстоит изрядно помучаться с соперниками. Равно как и на следующих, когда на «Этихад» приедет лондонский «Тоттенхэм». И вот не факт, что к тому моменту клуб из Манчестера все еще будет первым в турнирной таблице. У них уже была игра против «Арсенала», когда очень важно было побеждать, но в итоге произошла неудача (0:1). Равно как и против «Ньюкасла» в Кубке лиги (0:1), из-за чего внутреннего требла у «Сити» в этом году уже точно не будет. А еще была игра против «Челси» (4:4) перед ноябрьской международной паузой, о которой все говорили еще неделю после ее завершения. И лишь победа в дерби против «Юнайтед» (3:0) разбивает эту череду неудач. Но сейчас «Сити» будет играть дома, в чем он очень хорош.

Ливерпуль


Юргену Клоппу дали возможность потратить много денег во время летней трансферной кампании. Даже непривычно много, как для каденции немецкого специалиста в Англии. И вот результат – «Ливерпуль» отстает от «горожан» всего на один балл, поэтому уже по итогу выходных может возглавить чемпионскую гонку впервые за очень долгое время. В условиях «Арсенала» в его актуальных кондициях данный шаг можно считать большим достижением.

У «красных» не все так гладко в Лиге Европы УЕФА, как хотелось бы, но если серьезно кто-то верит, что из группы с «Тулузой», «Юнионом» Сен-Жилуа и ЛАСКом команда Клоппа выйдет не с первого места, на фоне поражения от французов (2:3), то спешим разочаровать. Выйдет, что и должна доказать в следующий четверг. Но сейчас стоит поговорить о чемпионате, и тут у «Ливерпуля» также есть несколько каверзных моментов.

Во-первых, «красные» все также теряют очки там, где конкуренты этого, чаще всего, избегают. Например, в гостях у новичка АПЛ «Лутона» (1:1). И если сыграть с аналогичным исходом на поле «Брайтона» Роберто Де Дзерби (2:2) нынче незазорно, то после игры против «шляпников» в команду Клоппа верить стали все-таки чуть меньше. Поражение от «Тоттенхэма» в конце сентября (1:2), которое чуть не породило бунт против арбитров и VAR в АПЛ, также не стоит забывать – этот результат очень чувствителен в контексте чемпионской борьбы. Как и итог битвы против «Сити», которая обещает стать очень горячей.

Ориентировочные составы


«Манчестер Сити»: Эдерсон – Гвардиол, Диаш, Аканжи, Уокер – Фоден, Родри, Силва – Грилиш, Холанд, Доку.

«Ливерпуль»: Алиссон – Цимикас, Ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд – Гравенберх, Мак Аллистер, Собослаи – Гакпо, Жота, Салах.

Не сыграют: де Брюйне, Стоунз – Байчетич, Робертсон, Тиаго.

Под вопросом: Аке, Холанд, Гомес, Эдерсон, Ковачич, Нунеш – Гомес, Гравенберх, Джонс, Конате.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке без голов мы точно не останемся. Нашей ставкой будет позиция – ТБ 3.

25 ноября, суббота

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль»
Манчестер. «Этихад». 14:30
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Setanta Sports
Арбитр: Крис Кавана (Манчестер, Англия)
МАНЧЕСТЕР СИТИ – ЛИВЕРПУЛЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 3:1
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Манчестер Сити – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Ливерпуль
Брентфорд – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Ливерпуль прогнозы
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини
Футбол | 24 ноября 2023, 14:07 38
ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини
ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини

Девушка отдыхает в Португалии

ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
Футбол | 24 ноября 2023, 05:14 6
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло

Виталий улыбнулся после отличных оборонительных действий

Марино ПУШИЧ: «Полесье играло жестко, но мы не жалуемся»
Футбол | 24.11.2023, 21:36
Марино ПУШИЧ: «Полесье играло жестко, но мы не жалуемся»
Марино ПУШИЧ: «Полесье играло жестко, но мы не жалуемся»
ФОТО. Трое украинцев в Жироне провели совместную тренировку
Футбол | 24.11.2023, 15:39
ФОТО. Трое украинцев в Жироне провели совместную тренировку
ФОТО. Трое украинцев в Жироне провели совместную тренировку
Лига 1. ПСЖ разгромил Монако, несмотря на ляп Доннаруммы
Футбол | 25.11.2023, 00:06
Лига 1. ПСЖ разгромил Монако, несмотря на ляп Доннаруммы
Лига 1. ПСЖ разгромил Монако, несмотря на ляп Доннаруммы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Украинский футболист погиб с семьей в страшной аварии в Польше
ФОТО. Украинский футболист погиб с семьей в страшной аварии в Польше
23.11.2023, 20:32 2
Футбол
СПАЛЛЕТТИ: Мы ничего не украли. Эпизод с Мудриком не был таким однозначным
СПАЛЛЕТТИ: Мы ничего не украли. Эпизод с Мудриком не был таким однозначным
23.11.2023, 23:27 19
Футбол
«Ненавижу эту страну». Бронзовую призерку ЧМ выгнали из сборной Украины
«Ненавижу эту страну». Бронзовую призерку ЧМ выгнали из сборной Украины
24.11.2023, 04:59 22
Художественная гимнастика
Травма Пидручного, Билосюк на Кубке IBU, где сестры Семеренко?
Травма Пидручного, Билосюк на Кубке IBU, где сестры Семеренко?
23.11.2023, 07:06 11
Биатлон
Определен соперник для Украины. Итоги жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Определен соперник для Украины. Итоги жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
23.11.2023, 13:13 123
Футбол
Букмекеры выставили коэффициенты на матч Босния и Герцеговина – Украина
Букмекеры выставили коэффициенты на матч Босния и Герцеговина – Украина
23.11.2023, 14:59 1
Футбол
Динамо перенесло матч с Рухом
Динамо перенесло матч с Рухом
23.11.2023, 17:27 5
Футбол
Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 звезд Жироны
Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 звезд Жироны
24.11.2023, 15:02 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем