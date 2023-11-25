В субботу, 25 ноября, в Манчестере на стадионе «Этихад» состоится матч тринадцатого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Стартовый свисток рефери Криса Кавана из Манчестера прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

Манчестер Сити



После требла по итогам сезона всегда сложно найти мотивацию для очередного похода за трофеями. Хосеп Гвардиола неоднократно повторял этот тезис перед началом сезона и судя по тому, что мы уже увидели в исполнении его команды, этот футбольный год для «Манчестер Сити» вновь будет непростым. Много новых футболистов, много ушедших старожилов коллектива – испанскому наставнику приходится учить подопечных побеждать заново. И далеко не всегда это ему удается вот так вот сходу.

У «горожан» уже было несколько матчей с громкими вывесками в этом сезоне. Конечно, не в Лиге чемпионов УЕФА, где «Манчестер Сити» в очередной раз вынес всех соперников по группе и уже двумя ногами в плей-офф и в полторы стопы с итогового первого места. Именно поэтому предстоящая встреча для команды Гвардиолы будет куда более важной, чем игра против РБ «Лейпциг» посреди следующей недели.

А вот на этих выходных, да, предстоит изрядно помучаться с соперниками. Равно как и на следующих, когда на «Этихад» приедет лондонский «Тоттенхэм». И вот не факт, что к тому моменту клуб из Манчестера все еще будет первым в турнирной таблице. У них уже была игра против «Арсенала», когда очень важно было побеждать, но в итоге произошла неудача (0:1). Равно как и против «Ньюкасла» в Кубке лиги (0:1), из-за чего внутреннего требла у «Сити» в этом году уже точно не будет. А еще была игра против «Челси» (4:4) перед ноябрьской международной паузой, о которой все говорили еще неделю после ее завершения. И лишь победа в дерби против «Юнайтед» (3:0) разбивает эту череду неудач. Но сейчас «Сити» будет играть дома, в чем он очень хорош.

Ливерпуль



Юргену Клоппу дали возможность потратить много денег во время летней трансферной кампании. Даже непривычно много, как для каденции немецкого специалиста в Англии. И вот результат – «Ливерпуль» отстает от «горожан» всего на один балл, поэтому уже по итогу выходных может возглавить чемпионскую гонку впервые за очень долгое время. В условиях «Арсенала» в его актуальных кондициях данный шаг можно считать большим достижением.

У «красных» не все так гладко в Лиге Европы УЕФА, как хотелось бы, но если серьезно кто-то верит, что из группы с «Тулузой», «Юнионом» Сен-Жилуа и ЛАСКом команда Клоппа выйдет не с первого места, на фоне поражения от французов (2:3), то спешим разочаровать. Выйдет, что и должна доказать в следующий четверг. Но сейчас стоит поговорить о чемпионате, и тут у «Ливерпуля» также есть несколько каверзных моментов.

Во-первых, «красные» все также теряют очки там, где конкуренты этого, чаще всего, избегают. Например, в гостях у новичка АПЛ «Лутона» (1:1). И если сыграть с аналогичным исходом на поле «Брайтона» Роберто Де Дзерби (2:2) нынче незазорно, то после игры против «шляпников» в команду Клоппа верить стали все-таки чуть меньше. Поражение от «Тоттенхэма» в конце сентября (1:2), которое чуть не породило бунт против арбитров и VAR в АПЛ, также не стоит забывать – этот результат очень чувствителен в контексте чемпионской борьбы. Как и итог битвы против «Сити», которая обещает стать очень горячей.

Ориентировочные составы



«Манчестер Сити»: Эдерсон – Гвардиол, Диаш, Аканжи, Уокер – Фоден, Родри, Силва – Грилиш, Холанд, Доку.

«Ливерпуль»: Алиссон – Цимикас, Ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд – Гравенберх, Мак Аллистер, Собослаи – Гакпо, Жота, Салах.

Не сыграют: де Брюйне, Стоунз – Байчетич, Робертсон, Тиаго.

Под вопросом: Аке, Холанд, Гомес, Эдерсон, Ковачич, Нунеш – Гомес, Гравенберх, Джонс, Конате.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке без голов мы точно не останемся. Нашей ставкой будет позиция – ТБ 3.

25 ноября, суббота