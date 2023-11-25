Ман Сити – Ливерпуль – 1:1. Ничья в битве лидеров. Видео голов, обзор матча

В субботу, 25 ноября, состоялся центральный матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встречались действующий чемпион страны «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра прошла в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Команды сыграли вничью 1:1, на гол Эрлинга Холанда ответил тренер Александер-Арнольд.

Английская Премьер-лига. 13-й тур.

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» - 1:1

Голы: Холанд, 27 – Александер-Арнольд, 80

Видеообзор матча