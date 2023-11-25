Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ман Сити – Ливерпуль – 1:1. Ничья в битве лидеров. Видео голов, обзор матча
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
25.11.2023 14:30 – FT 1 : 1
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 ноября 2023, 17:23 | Обновлено 25 ноября 2023, 17:24
664
0

Ман Сити – Ливерпуль – 1:1. Ничья в битве лидеров. Видео голов, обзор матча

Смотрите обзор центрального поединка 13-го тура АПЛ

25 ноября 2023, 17:23 | Обновлено 25 ноября 2023, 17:24
664
0
Ман Сити – Ливерпуль – 1:1. Ничья в битве лидеров. Видео голов, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Ман Сити – Ливерпуль

В субботу, 25 ноября, состоялся центральный матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встречались действующий чемпион страны «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра прошла в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Команды сыграли вничью 1:1, на гол Эрлинга Холанда ответил тренер Александер-Арнольд.

Английская Премьер-лига. 13-й тур.

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» - 1:1

Голы: Холанд, 27 – Александер-Арнольд, 80

Видеообзор матча

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
По теме:
Маккаби Т-А – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Барселона спаслась на последних минутах в матче с Райо. Помог автогол
Лидеры разошлись миром. Ливерпуль спасся от поражения Манчестер Сити
Трент Александер-Арнольд Эрлинг Холанд Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Ливерпуль видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Бразилия и Испания – аут. Определена первая пара 1/2 финала ЧМ U-17
Футбол | 24 ноября 2023, 20:39 3
ВИДЕО. Бразилия и Испания – аут. Определена первая пара 1/2 финала ЧМ U-17
ВИДЕО. Бразилия и Испания – аут. Определена первая пара 1/2 финала ЧМ U-17

В полуфинале чемпионата мира U-17 сыграют Германия и Аргентина

Источник: Британский гранд может приобрести Лунина или голкипера Ливерпуля
Футбол | 25 ноября 2023, 14:13 7
Источник: Британский гранд может приобрести Лунина или голкипера Ливерпуля
Источник: Британский гранд может приобрести Лунина или голкипера Ливерпуля

«Селтик» выбирает между двумя вратарями

Партнер Алиева по локо украл у него часы за $30 тысяч. Всплыли подробности
Футбол | 24.11.2023, 22:49
Партнер Алиева по локо украл у него часы за $30 тысяч. Всплыли подробности
Партнер Алиева по локо украл у него часы за $30 тысяч. Всплыли подробности
Русин в четвертый раз подряд сыграет в старте Сандерленда в Чемпионшипе
Футбол | 25.11.2023, 16:21
Русин в четвертый раз подряд сыграет в старте Сандерленда в Чемпионшипе
Русин в четвертый раз подряд сыграет в старте Сандерленда в Чемпионшипе
Борьба без голов. Полесье в меньшинстве сдержало Шахтер
Футбол | 24.11.2023, 21:05
Борьба без голов. Полесье в меньшинстве сдержало Шахтер
Борьба без голов. Полесье в меньшинстве сдержало Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Инвестор Свитолиной: «У Элины нет подачи Уильямс или форхенда Соболенко»
Инвестор Свитолиной: «У Элины нет подачи Уильямс или форхенда Соболенко»
24.11.2023, 06:31 2
Теннис
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
24.11.2023, 05:14 7
Футбол
«Запомните его имя». Официальный сайт Ла Лиги разобрал игру Артема Довбика
«Запомните его имя». Официальный сайт Ла Лиги разобрал игру Артема Довбика
24.11.2023, 17:38 1
Футбол
«Величайший игрок в истории». Линекер выбрал между Месси и Роналду
«Величайший игрок в истории». Линекер выбрал между Месси и Роналду
24.11.2023, 05:57 1
Футбол
ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини
ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини
24.11.2023, 14:07 39
Футбол
Динамо перенесло матч с Рухом
Динамо перенесло матч с Рухом
23.11.2023, 17:27 7
Футбол
«Ненавижу эту страну». Бронзовую призерку ЧМ выгнали из сборной Украины
«Ненавижу эту страну». Бронзовую призерку ЧМ выгнали из сборной Украины
24.11.2023, 04:59 27
Художественная гимнастика
Без подготовки. Ломаченко намерен сразу драться за титул
Без подготовки. Ломаченко намерен сразу драться за титул
24.11.2023, 17:25 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем