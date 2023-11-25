25.11.2023 14:30 – FT 1 : 1
Англия25 ноября 2023, 17:23 | Обновлено 25 ноября 2023, 17:24
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Ман Сити – Ливерпуль – 1:1. Ничья в битве лидеров. Видео голов, обзор матча
Смотрите обзор центрального поединка 13-го тура АПЛ
25 ноября 2023, 17:23 | Обновлено 25 ноября 2023, 17:24
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В субботу, 25 ноября, состоялся центральный матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встречались действующий чемпион страны «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра прошла в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».
Команды сыграли вничью 1:1, на гол Эрлинга Холанда ответил тренер Александер-Арнольд.
Английская Премьер-лига. 13-й тур.
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» - 1:1
Голы: Холанд, 27 – Александер-Арнольд, 80
Видеообзор матча
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
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