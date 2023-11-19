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  4. ВИДЕО. Полузащитник Ливерпуля выпил бренди и отпраздновал выход на Евро
Чемпионат Европы
19 ноября 2023, 22:17 | Обновлено 19 ноября 2023, 22:22
849
1

ВИДЕО. Полузащитник Ливерпуля выпил бренди и отпраздновал выход на Евро

Венгерская сборная победила Черногорию и квалифицировалась на чемпионат Европы 2024 года

19 ноября 2023, 22:17 | Обновлено 19 ноября 2023, 22:22
849
1
ВИДЕО. Полузащитник Ливерпуля выпил бренди и отпраздновал выход на Евро
thisisanfield.com. Доминик Собослаи

19 ноября прошли матчи последнего тура квалификации Евро-2024 в группе G, и развязка получилась драматичной.

Сборная Венгрии выиграла отборочную группу G, обыграв Черногорию (3:1). Дубль в этом матче оформил полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи, после матча отпраздновавший вместе с венгерскими болельщиками на трибунах выход на Евро и выпивший палинки (венгерского бренди).

Сборная Венгрии третий раз подряд квалифицировалась в финальную часть Чемпионата Европы по футболу.

ВИДЕО. Полузащитник Ливерпуля выпил бренди и отпраздновал выход на Евро

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Доминик Собослаи Ливерпуль сборная Венгрии по футболу Евро-2024
Источник This Is Anfield
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Комментарии 1
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avk2307
А Autumn bridge нам рассказывал про Токайское под гуляш.
Сразу видно, что  Autumn bridge  в Венгрии то и не был, просто по интернету вдруг решил , что надо выпить, а Собослаи показал реальность.
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