ВИДЕО. Полузащитник Ливерпуля выпил бренди и отпраздновал выход на Евро
Венгерская сборная победила Черногорию и квалифицировалась на чемпионат Европы 2024 года
19 ноября прошли матчи последнего тура квалификации Евро-2024 в группе G, и развязка получилась драматичной.
Сборная Венгрии выиграла отборочную группу G, обыграв Черногорию (3:1). Дубль в этом матче оформил полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи, после матча отпраздновавший вместе с венгерскими болельщиками на трибунах выход на Евро и выпивший палинки (венгерского бренди).
Сборная Венгрии третий раз подряд квалифицировалась в финальную часть Чемпионата Европы по футболу.
ВИДЕО. Полузащитник Ливерпуля выпил бренди и отпраздновал выход на Евро
🇭🇺 Dominik Szoboszlai taking a shot of pálinka and celebrating with Hungarian fans in the stands after qualifying for Euro 2024.— Bence Bocsák (@BenBocsak) November 19, 2023
Love to see it. pic.twitter.com/WoSRGZcW04
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Сразу видно, что Autumn bridge в Венгрии то и не был, просто по интернету вдруг решил , что надо выпить, а Собослаи показал реальность.