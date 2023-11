19 ноября прошли матчи последнего тура квалификации Евро-2024 в группе G, и развязка получилась драматичной.

Сборная Венгрии выиграла отборочную группу G, обыграв Черногорию (3:1). Дубль в этом матче оформил полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи, после матча отпраздновавший вместе с венгерскими болельщиками на трибунах выход на Евро и выпивший палинки (венгерского бренди).

Сборная Венгрии третий раз подряд квалифицировалась в финальную часть Чемпионата Европы по футболу.

ВИДЕО. Полузащитник Ливерпуля выпил бренди и отпраздновал выход на Евро

🇭🇺 Dominik Szoboszlai taking a shot of pálinka and celebrating with Hungarian fans in the stands after qualifying for Euro 2024.



Love to see it. pic.twitter.com/WoSRGZcW04