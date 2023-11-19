Драматичная развязка. Сербия с трудом вышла в финальный раунд Евро-2024

19 ноября прошли матчи последнего 10-го тура квалификации Евро-2024 в группе G, и развязка получилось драматичной.

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Сборная Сербии вышла в финальный раунд Евро-2024, сыграв вничью с Болгарией (2:2).

Открыв счет, сербы пропустили дважды по ходу второго тайма. Уступая в счете (1:2), сербы едва не попрощались с заветным пропуском. Спасительным для них стал гол Срджана Бабича на 82-й минуте.

Черногория в гостях вела в счете против Венгрии в середине 2-го тайма (1:0) и в какой-то момент в лайв-таблице стала второй, но в итоге проиграла матч (1:3).

Итоги группы G: Венгрия (18), Сербия (14), Черногория (11), Литва (6), Болгария (4).

Путевку от группы G, кроме Сербии, ранее также завоевала Венгрии, ставшая победителем квинтета.

Благодаря выходу Сербии в финальный раунд напрямую – гарантированную путевку в плей-офф квалификации получила сборная Украины.

Квалификация Евро-2024

Группа G. 10-й тур, 19 ноября

Сербия – Болгария – 2:2

Голы: Велькович, 17, Бабич, 82 – Русев, 59, Десподов, 69

Венгрия – Черногория – 3:1

Голы: Собослаи, 67, 68, Надь, 90+3 – Рубежич, 36

Турнирная таблица