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Евро
Сербия
19.11.2023 16:00 – FT 2 : 2
Болгария
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19 ноября 2023, 17:57 | Обновлено 19 ноября 2023, 18:20
4375
8

Драматичная развязка. Сербия с трудом вышла в финальный раунд Евро-2024

Черногория в гостях вела в счете против Венгрии, но проиграла матч

19 ноября 2023, 17:57 | Обновлено 19 ноября 2023, 18:20
4375
8
Драматичная развязка. Сербия с трудом вышла в финальный раунд Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

19 ноября прошли матчи последнего 10-го тура квалификации Евро-2024 в группе G, и развязка получилось драматичной.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Сербии вышла в финальный раунд Евро-2024, сыграв вничью с Болгарией (2:2).

Открыв счет, сербы пропустили дважды по ходу второго тайма. Уступая в счете (1:2), сербы едва не попрощались с заветным пропуском. Спасительным для них стал гол Срджана Бабича на 82-й минуте.

Черногория в гостях вела в счете против Венгрии в середине 2-го тайма (1:0) и в какой-то момент в лайв-таблице стала второй, но в итоге проиграла матч (1:3).

Итоги группы G: Венгрия (18), Сербия (14), Черногория (11), Литва (6), Болгария (4).

Путевку от группы G, кроме Сербии, ранее также завоевала Венгрии, ставшая победителем квинтета.

Благодаря выходу Сербии в финальный раунд напрямую – гарантированную путевку в плей-офф квалификации получила сборная Украины.

Квалификация Евро-2024

Группа G. 10-й тур, 19 ноября

Сербия – Болгария – 2:2

Голы: Велькович, 17, Бабич, 82 – Русев, 59, Десподов, 69

Венгрия – Черногория – 3:1

Голы: Собослаи, 67, 68, Надь, 90+3 – Рубежич, 36

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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analex
Піжони-серби ледь пролізли більше дякуючи угорцям , група рівна , але слабка  , нам би таку , але хвала Богу , у нас з"явився інший шанс  , завтра треба " вмерти " , але вперше перемогти Італію , як це робив Лобановський у 1988 році !
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+1
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AutumnBridge
Сербы могли и не развязывать.   Потому что проигрывая 1:2 они видели в Интернете, что за забором мадьяры уже выигрывали 2:1.)
Болгары как всегда поздно загорелись.   2 раза по 2:2 с лидерами это конечно весело, но без толку.
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0
pecherytsja88
Група смерті (футболу).
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-2
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