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Евро
Венгрия
19.11.2023 16:00 – FT 3 : 1
Черногория
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Чемпионат Европы
19 ноября 2023, 19:53 | Обновлено 19 ноября 2023, 20:00
559
0

Венгрия – Черногория – 3:1. Пять минут радости гостей. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 10-го тура квалификации Евро-2024

19 ноября 2023, 19:53 | Обновлено 19 ноября 2023, 20:00
559
0
Венгрия – Черногория – 3:1. Пять минут радости гостей. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

19 ноября прошли матчи последнего 10-го тура квалификации Евро-2024 в группе G, и развязка получилось драматичной.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Черногория в гостях вела в счете против Венгрии в середине 2-го тайма (1:0) и в какой-то момент на 5 минут в лайв-таблице стала второй, когда Сербия пропустила два гола от Болгарии.

Но в итоге Черногория пропустила три гола и проиграла матч (1:3). Венгрия вышла на Евро-2024, а Черногория потеряла все шансы даже на плей-офф.

Квалификация Евро-2024

Группа G. 10-й тур, 19 ноября

Венгрия – Черногория – 3:1

Голы: Собослаи, 67, 68, Надь, 90+3 – Рубежич, 36

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Жолт Надь (Венгрия).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослои (Венгрия).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослои (Венгрия).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Слободан Рубежич (Черногория).
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Источник Sport.ua
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