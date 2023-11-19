19 ноября прошли матчи последнего 10-го тура квалификации Евро-2024 в группе G, и развязка получилось драматичной.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Черногория в гостях вела в счете против Венгрии в середине 2-го тайма (1:0) и в какой-то момент на 5 минут в лайв-таблице стала второй, когда Сербия пропустила два гола от Болгарии.

Но в итоге Черногория пропустила три гола и проиграла матч (1:3). Венгрия вышла на Евро-2024, а Черногория потеряла все шансы даже на плей-офф.

Квалификация Евро-2024

Группа G. 10-й тур, 19 ноября

Венгрия – Черногория – 3:1

Голы: Собослаи, 67, 68, Надь, 90+3 – Рубежич, 36