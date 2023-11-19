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Евро
Венгрия
19.11.2023 16:00 - : -
Черногория
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19 ноября 2023, 05:12 | Обновлено 19 ноября 2023, 05:13
31
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Венгрия – Черногория. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024

Поединок состоится 19 ноября в 16:00 по Киеву

19 ноября 2023, 05:12 | Обновлено 19 ноября 2023, 05:13
31
0
Венгрия – Черногория. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

19 ноября на «Ференц Пушкаш» (Будапешт) пройдет матч 10-го тура квалификации на Евро-2024, в котором сборная Венгрии встретится со сборной Черногории. Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Венгрия

Команда неудачно провела прошлый цикл, не пробившись на чемпионат мира. Но так уж получилось, что мадьяры хороши именно в формате Евро. Ну и в Лиге Наций, где поднялись с дивизиона С в дивизион А максимально быстро, а в прошлом году чуть и там не выиграли группу. Сборная принимала участие в обоих прошлых континентальных турнирах, и достойно там проявляли себя. Уже понятно, что она будет играть и во Франции. В этом году они шли без поражений. Да, при этом не выиграли у Черногории и Литвы, но зато с Сербами венгры набрали 6 очков, максимум возможного. Потому с прибалтами и были, похоже, в октябре и сыграли 2-2 потому, что Собослаи и компания уже праздновали досрочный выход на следующий турнир - и имел на это право. В итоге они чуть не проиграли Болгарии, благо, за счет автогола на 97-й минуте добыли ничью 2-2, что оформила пропуск на чемпионат де-юре.

Черногория

Сборная снова осталась без пропуска на финальный турнир. Как и на все предыдущие в своей, нужно признать, достаточно короткой истории - не так давно страна, и, значит, национальная команда отделилась от Сербии. Кстати, именно у нее и были шансы отобрать второе место в группе, пользуясь собственной неплохой формой, показанной в 2023-м году, и осечками соседей. Но в итоге Митрович и компания выиграли 3-1 в октябре, сделав шансы соколов во многом сугубо математическими. В любом случае, чтобы их сохранить, нужно было только побеждать в ноябре. Дома с Литвой это получилось легко: забивали на третьей минуты каждого из таймов.

Статистика личных встреч

Борьба между сборными была всегда упорной. До ничьей в этом отборе были 3-3 в товарищеском поединке в 2008-м и 2-1 в пользу венгров в таком же формате в 2019-м.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом венгров. Но что-то нужно еще может быть как раз гостям - рискнем поставить на них при форе +1 гол (коэффициент - 1,96).

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Источник Sport.ua
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