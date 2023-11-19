Украина получила гарантированное место в плей-офф квалификации Евро-2024

Сборная Украины получила гарантированное место в плей-офф квалификации Евро-2024.

Это стало известно после выхода сборной Сербии напрямую на чемпионат Европы 2024.

Сборной Украины для выхода в финальный раунд нужна победа в матче последнего 10-го тура с командой Италии (20 ноября в Леверкузене). При ничьей путевку получит Италия из-за лучших дополнительных критериев (по результатам личных встреч).

Шансы команды Реброва на второе место в группе составляют 37%. Аналитики дают 65% вероятности, что сине-желтая команда поедет в Германию, с учетом шанса в плей-офф квалификации.

В случае неудачи в матче с итальянцами сборная Украины сыграет в плей-офф квалификации в марте 2024 года.

Самыми вероятными соперниками в полуфинале плей-офф для сборной Украины являются команды Израиля, Боснии и Уэльса.

В плей-офф квалификации 12 команд в марте 2024 года в трех мини-турнирах разыграют оставшиеся три путевки на Евро-2024.

Формат будет простой: полуфиналы (по схеме 1–4, 2–3) и финалы из одного матча в каждом квартете (условно их называют Путь A, В, С).

По Пути A в плей-офф попадут: Польша, Уэльс (или Хорватия, что менее вероятно). Также в Путь A, по регламенту, выйдет Эстония, как лучшая команда из Лиги D.

Еще одной сборной в Пути A станет либо Италия (если уступит Украине), либо либо же будет жеребьевкой добираться одна команда из Лиги B.

По Пути B, куда может попасть Украина, точно сыграют Израиль, Босния и Герцеговина, Финляндия. Дальше из рейтинга Лиги наций в плей-офф может отобраться Исландия.

Предположим, что Италия не попадет в плей-оф, а выйдет на Евро напрямую. Тогда понадобится поднять одну команду в Путь A, и пройдет жеребьевка среди команд Лиги B, причем не победителей групп. Получается, из трех команд – Финляндия, Украина, Исландия – кто-то один волей жребия будет отправлен в Путь A. Вероятность перевода Украины в Путь A составит 33,3%.

По Пути C участниками плей-офф станут: Грузия – Люксембург, Греция – Казахстан (если Казахстан не обыграет Словению).

Самый вероятный сценарий плей-офф квалификации Евро-2024

Рейтинг Лиги наций и влияние на отбор к Евро-2024

Условные обозначения: