Украина получила гарантированное место в плей-офф квалификации Евро-2024
Это стало известно после выхода сборной Сербии напрямую на ЧЕ-2024
Сборная Украины получила гарантированное место в плей-офф квалификации Евро-2024.
Это стало известно после выхода сборной Сербии напрямую на чемпионат Европы 2024.
Сборной Украины для выхода в финальный раунд нужна победа в матче последнего 10-го тура с командой Италии (20 ноября в Леверкузене). При ничьей путевку получит Италия из-за лучших дополнительных критериев (по результатам личных встреч).
Шансы команды Реброва на второе место в группе составляют 37%. Аналитики дают 65% вероятности, что сине-желтая команда поедет в Германию, с учетом шанса в плей-офф квалификации.
В случае неудачи в матче с итальянцами сборная Украины сыграет в плей-офф квалификации в марте 2024 года.
Самыми вероятными соперниками в полуфинале плей-офф для сборной Украины являются команды Израиля, Боснии и Уэльса.
В плей-офф квалификации 12 команд в марте 2024 года в трех мини-турнирах разыграют оставшиеся три путевки на Евро-2024.
Формат будет простой: полуфиналы (по схеме 1–4, 2–3) и финалы из одного матча в каждом квартете (условно их называют Путь A, В, С).
По Пути A в плей-офф попадут: Польша, Уэльс (или Хорватия, что менее вероятно). Также в Путь A, по регламенту, выйдет Эстония, как лучшая команда из Лиги D.
Еще одной сборной в Пути A станет либо Италия (если уступит Украине), либо либо же будет жеребьевкой добираться одна команда из Лиги B.
По Пути B, куда может попасть Украина, точно сыграют Израиль, Босния и Герцеговина, Финляндия. Дальше из рейтинга Лиги наций в плей-офф может отобраться Исландия.
Предположим, что Италия не попадет в плей-оф, а выйдет на Евро напрямую. Тогда понадобится поднять одну команду в Путь A, и пройдет жеребьевка среди команд Лиги B, причем не победителей групп. Получается, из трех команд – Финляндия, Украина, Исландия – кто-то один волей жребия будет отправлен в Путь A. Вероятность перевода Украины в Путь A составит 33,3%.
По Пути C участниками плей-офф станут: Грузия – Люксембург, Греция – Казахстан (если Казахстан не обыграет Словению).
Самый вероятный сценарий плей-офф квалификации Евро-2024
Рейтинг Лиги наций и влияние на отбор к Евро-2024
Условные обозначения:
- GW: Победитель группы в Лиге наций A, B или C
- BD: Лучший победитель группы Лиги наций D
- (Q): Команда уже напрямую прошла в финальный турнир
- Зеленый цвет: Команда выходит напрямую на основе текущих результатов
- (A) Команда, выделенная жирным шрифтом, точно вышла в плей-офф
- Голубой цвет: Команда выходит в плей-офф на основе текущих результатов
- (H) Принимающая страна Евро-2024, квалифицировалась автоматически
- (X) Команде гарантировано как минимум место в плей-офф по рейтингу Лиги наций, но она может выйти напрямую
- (Y) Команда не может напрямую пройти квалификацию, но все еще может выйти в плей-офф.
- (Z) Команда может напрямую пройти квалификацию, но не может выйти в плей-офф.
- (Е) Команда выбыла и на Евро-2024 не сыграет
- (B) Отстранение от участия в квалификации
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Тренер сборной Украины – о матче против Италии
Але добре, що з італійцями тепер значно менше буде тиск саме через результат. Тобто, виграють - чудово. Ні - принаймі постарались і високі шанси потрапити зберігаються.
Ох и весело в упл будет)))
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