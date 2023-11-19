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Чемпионат Европы
19 ноября 2023, 18:05 | Обновлено 19 ноября 2023, 18:32
4979
15

Украина получила гарантированное место в плей-офф квалификации Евро-2024

Это стало известно после выхода сборной Сербии напрямую на ЧЕ-2024

19 ноября 2023, 18:05 | Обновлено 19 ноября 2023, 18:32
4979
15
Украина получила гарантированное место в плей-офф квалификации Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины получила гарантированное место в плей-офф квалификации Евро-2024.

Это стало известно после выхода сборной Сербии напрямую на чемпионат Европы 2024.

Сборной Украины для выхода в финальный раунд нужна победа в матче последнего 10-го тура с командой Италии (20 ноября в Леверкузене). При ничьей путевку получит Италия из-за лучших дополнительных критериев (по результатам личных встреч).

Шансы команды Реброва на второе место в группе составляют 37%. Аналитики дают 65% вероятности, что сине-желтая команда поедет в Германию, с учетом шанса в плей-офф квалификации.

В случае неудачи в матче с итальянцами сборная Украины сыграет в плей-офф квалификации в марте 2024 года.

Самыми вероятными соперниками в полуфинале плей-офф для сборной Украины являются команды Израиля, Боснии и Уэльса.

В плей-офф квалификации 12 команд в марте 2024 года в трех мини-турнирах разыграют оставшиеся три путевки на Евро-2024.

Формат будет простой: полуфиналы (по схеме 1–4, 2–3) и финалы из одного матча в каждом квартете (условно их называют Путь A, В, С).

По Пути A в плей-офф попадут: Польша, Уэльс (или Хорватия, что менее вероятно). Также в Путь A, по регламенту, выйдет Эстония, как лучшая команда из Лиги D.

Еще одной сборной в Пути A станет либо Италия (если уступит Украине), либо либо же будет жеребьевкой добираться одна команда из Лиги B.

По Пути B, куда может попасть Украина, точно сыграют Израиль, Босния и Герцеговина, Финляндия. Дальше из рейтинга Лиги наций в плей-офф может отобраться Исландия.

Предположим, что Италия не попадет в плей-оф, а выйдет на Евро напрямую. Тогда понадобится поднять одну команду в Путь A, и пройдет жеребьевка среди команд Лиги B, причем не победителей групп. Получается, из трех команд – Финляндия, Украина, Исландия – кто-то один волей жребия будет отправлен в Путь A. Вероятность перевода Украины в Путь A составит 33,3%.

По Пути C участниками плей-офф станут: Грузия – Люксембург, Греция – Казахстан (если Казахстан не обыграет Словению).

Самый вероятный сценарий плей-офф квалификации Евро-2024

Рейтинг Лиги наций и влияние на отбор к Евро-2024

Условные обозначения:

  • GW: Победитель группы в Лиге наций A, B или C
  • BD: Лучший победитель группы Лиги наций D
  • (Q): Команда уже напрямую прошла в финальный турнир
  • Зеленый цвет: Команда выходит напрямую на основе текущих результатов
  • (A) Команда, выделенная жирным шрифтом, точно вышла в плей-офф
  • Голубой цвет: Команда выходит в плей-офф на основе текущих результатов
  • (H) Принимающая страна Евро-2024, квалифицировалась автоматически
  • (X) Команде гарантировано как минимум место в плей-офф по рейтингу Лиги наций, но она может выйти напрямую
  • (Y) Команда не может напрямую пройти квалификацию, но все еще может выйти в плей-офф.
  • (Z) Команда может напрямую пройти квалификацию, но не может выйти в плей-офф.
  • (Е) Команда выбыла и на Евро-2024 не сыграет
  • (B) Отстранение от участия в квалификации
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Источник Sport.ua
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Комментарии 15
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Gold Stoned
Саме час перемагати чинних чемпіонів Європи, як ми вже робили в минулій кваліфікації, можна навіть з тим самим рахунком
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+2
Shturmgewehr
А де таблиця шляху Італії через лігу Націй, чи такої ніхто і не робив?
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+2
Voxa Hvedyk
Було б добре перемогти макаронників
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+2
AutumnBridge
Ага.   Давайте опять Уэльс и в Кардиффе под дождём.
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+1
Istm
Знову шанси пролізти через чорний вхід, боком, прикриваючись пальто.
Але добре, що з італійцями тепер значно менше буде тиск саме через результат. Тобто, виграють - чудово. Ні - принаймі постарались і високі шанси потрапити зберігаються.
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0
Умник
Допереносились матчи))))
Ох и весело в упл будет)))
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0
Remark
Не знаю, не знаю. То добре, що ми в плей-офф. У хлопців не буде якогось тягаря перед матчем "типу все пропало, якщо не дай Бог програємо". Але, я чомусь впевнений, що Україні по силі виї.бать цих італійців! Гадаю буде результативна нічия починаючи з 2:2, але вірю в чудо та наших форвардів типу Миколенко))) А також сподіваюсь, що наших вболівальників буде багато і гравці збірної будуть грати, як насправді дома.
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0
fifa2020
"Шанси команди Реброва на друге місце у групі становлять 37%." Дуже непогані шанси, як проти чемпіонів Європи, майже рівні з ними) Якби грали в Києві, то думаю 60% було на нас!
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0
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ZANREGENT1993
Цыганков забьёт 
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0
Саша Веремійчик
естонія?в А
?
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-2
Іван Срака
З фінами ми уже іграли і шось не очєнь...
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-2
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