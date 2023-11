Что случилось с Карлосом? Джокович уничтожил Алькараса на Итоговом турнире

Первая ракетка мира Новак Джокович (Сербия) вышел в финал Итогового турнира АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В полуфинале ATP Finals Ноле в двух сетах уверенно обыграл Карлоса Алькараса (Испания, ATP 2) за 1 час и 30 минут.

АТР Finals 2023. Хард в помещении

Карлос Алькарас (Испания) – Новак Джокович (Сербия) – 3:6, 2:6

Это была 5-я встреча теннисистов. Новак выиграл 3-й очный поединок.

Джокович в девятый раз в карьере вышел в финал Итогового. На его счету 6 трофеев ATP Finals.

В матче за титул Итогового турнира 2023 серб сыграет против Янника Синнера, который ранее обыграл Даниила Медведева.

Интересно, что во 2-м туре Зеленой группы Синнер выиграл у Джоковича в трех сетах.

HE IS INEVITABLE 🤯@DjokerNole beats Alcaraz 6-3 6-2 to advance to his 9th #NittoATPFinals final!! pic.twitter.com/MpChArxK78 — Tennis TV (@TennisTV) November 18, 2023