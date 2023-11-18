WhoScored из сильных сторон Мудрика выделил только воздушные единоборства
Статистический портал подверг критике украинца
Статистический портал WhoScored определил сильные и слабые качества украинского нападающего лондонского «Челси» Михаила Мудрика.
На основе собранной статистики WhoScored отметил лишь умение 23-летнего футболиста вести борьбу на втором этаже. Зато к слабым сторонам Михаила отнесли завершение атак, навесы, удержание мяча и игровую дисциплину.
Большинство болельщиков в комментариях шокированы таким разбором украинца и считают это неуважением к нему.
В этом сезоне АПЛ на счету Михаила Мудрика 10 матчей за «Челси», в которых он отметился 2 забитыми мячами.
🇺🇦 Mykhailo Mudryk's statistically calculated player characteristics:— WhoScored.com (@WhoScored) November 16, 2023
✅ Strengths:
🟢 Aerial duels
❌ Weaknesses:
🔴 Finishing
🔴 Crossing
🔴 Holding on to the ball
🔴 Discipline https://t.co/E8fQlrZrFv pic.twitter.com/nXNkbxub6y
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