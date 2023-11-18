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  4. WhoScored из сильных сторон Мудрика выделил только воздушные единоборства
Англия
18 ноября 2023, 12:32 |
414
5

WhoScored из сильных сторон Мудрика выделил только воздушные единоборства

Статистический портал подверг критике украинца

18 ноября 2023, 12:32 |
414
5
WhoScored из сильных сторон Мудрика выделил только воздушные единоборства
Getty Images/Global Images Ukraine

Статистический портал WhoScored определил сильные и слабые качества украинского нападающего лондонского «Челси» Михаила Мудрика.

На основе собранной статистики WhoScored отметил лишь умение 23-летнего футболиста вести борьбу на втором этаже. Зато к слабым сторонам Михаила отнесли завершение атак, навесы, удержание мяча и игровую дисциплину.

Большинство болельщиков в комментариях шокированы таким разбором украинца и считают это неуважением к нему.

В этом сезоне АПЛ на счету Михаила Мудрика 10 матчей за «Челси», в которых он отметился 2 забитыми мячами.

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Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу WhoScored
Источник WhoScored
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Комментарии 5
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Олександр
У каждого игрока есть определенные козыри .Мудрик хорошо разгоняется но потом не знает что делать .В Украине было проще .разгон удар по воротам .В Англии такого не дадут 
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+1
BEAN
Мабуть, не спілкувались перед написанням з Палкіним та Срною... От ділетанти!
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+1
Умник
Решающие игры для Михаила.
Хотя бы ассисты нужны.
Иначе аренда.
Я очень надеюсь что он будет помогать Миколенко.
Потому что Дзаньоло будет этим пользоваться в понедельник
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0
apepa
У игрока за 100 миллионов не должно быть никаких изъянов в игре. Правильно?
Ответить
0
vitaha33
Вони точно описували Мудрика а не умовного Віталія Вернидуба?
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-1
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