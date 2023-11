WhoScored из сильных сторон Мудрика выделил только воздушные единоборства

Статистический портал WhoScored определил сильные и слабые качества украинского нападающего лондонского «Челси» Михаила Мудрика.

На основе собранной статистики WhoScored отметил лишь умение 23-летнего футболиста вести борьбу на втором этаже. Зато к слабым сторонам Михаила отнесли завершение атак, навесы, удержание мяча и игровую дисциплину.

Большинство болельщиков в комментариях шокированы таким разбором украинца и считают это неуважением к нему.

В этом сезоне АПЛ на счету Михаила Мудрика 10 матчей за «Челси», в которых он отметился 2 забитыми мячами.

