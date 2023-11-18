Матч, который ничего не решал. Зверев закрыл Рублева на АТР Finals 2023
Игра завершилась победой немца в двух сетах
Немецкий теннисист Александр Зверев (АТР 8) выиграл 2-й матч на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).
В последнем 3-м туре Красной группы немец в двух сетах обыграл Андрея Рублева (АТР 5) за 1 час и 50 минут.
АТР Finals 2023. Хард в помещении
Андрей Рублев – Александр Зверев (Германия) – 4:6, 4:6
Это была 10-я встреча теннисистов. Зверев выиграл 6-й очный поединок.
Этот матч не имел никакого турнирного значения. Еще после победы Карлоса Алькараса над Даниилом Медведевым стало известно, что именно Алькарас и Медведев выйдут в плей-офф из квартета.
Signing off in style 👏@AlexZverev takes down Rublev 6-4, 6-4 to end his season with a win.#NittoATPFinals pic.twitter.com/aJOjfKdHv2— ATP Tour (@atptour) November 17, 2023
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