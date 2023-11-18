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  4. Матч, который ничего не решал. Зверев закрыл Рублева на АТР Finals 2023
ATP
18 ноября 2023, 00:05 |
285
0

Матч, который ничего не решал. Зверев закрыл Рублева на АТР Finals 2023

Игра завершилась победой немца в двух сетах

18 ноября 2023, 00:05 |
285
0
Матч, который ничего не решал. Зверев закрыл Рублева на АТР Finals 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Немецкий теннисист Александр Зверев (АТР 8) выиграл 2-й матч на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).

В последнем 3-м туре Красной группы немец в двух сетах обыграл Андрея Рублева (АТР 5) за 1 час и 50 минут.

АТР Finals 2023. Хард в помещении

Андрей Рублев – Александр Зверев (Германия) – 4:6, 4:6

Это была 10-я встреча теннисистов. Зверев выиграл 6-й очный поединок.

Этот матч не имел никакого турнирного значения. Еще после победы Карлоса Алькараса над Даниилом Медведевым стало известно, что именно Алькарас и Медведев выйдут в плей-офф из квартета.

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Александр Зверев Андрей Рублев Итоговый турнир ATP
Источник Sport.ua
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