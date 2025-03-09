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Кубок Билли Джин Кинг
09 марта 2025, 14:07 |
524
0

Стало известно, сыграет ли Свитолина за сборную Украины в квалификации КБДК

Элина подтвердила, что поможет национальной команде в Польше

09 марта 2025, 14:07 |
524
0
Стало известно, сыграет ли Свитолина за сборную Украины в квалификации КБДК
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка страны Элина Свитолина заявила, что сыграет за сборную Украины в квалификации Кубка Билли Джин Кинг:

«Я планирую играть за сборную и очень классно, что матчи будут на грунте, так как это хорошо вписывается в наш турнирный график. Также хорошо, что играем в Польше, так как там много украинцев, да в и в принципе она близко к нашей стране, так что надеюсь на громкую поддержку наших болельщиков. Она будет нам очень нужна.

Так что да, я очень жду матчей за сборную [Украина сыграет в группе с Польшей и Швейцарией]. Это будет новый и довольно интересный для нас формат и я очень надеюсь на хороший результат для нашей команды».

По результатам жеребьевки сине-желтые под руководством капитана Ильи Марченко попали в группе Е, где сыграют против команд Польши и Швейцарии. Страна-хозяин группы – Польша. Все встречи пройдут в городе Радом. В финальный этап КБДК выйдет сборная, которая станет первой в группе.

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Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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