Стали известны все полуфиналисты Итогового турнира ATP

На Итоговом турнире ATP в Турине определились полуфинальные пары.

Сегодня после первого матча заключительного тура в Красной группе стало известно, что Карлос Алькарас в этом квартете финишировал первым, а Даниил Медведев – вторым. Второй матч дня не будет влиять на распределение первых двух позиций.

Вчера из Зеленой группы с лучшим результатом в плей-офф вышел итальянец Янник Синнер, а лидер мирового рейтинга Новак Джокович финишировал вторым.

В полуфинале первые места традиционно сразятся во вторным.

Итоговый турнир ATP. Пары 1/2 финала

Янник Синнер (Италия, 4) – Даниил Медведев (-,3)

Карлос Алькарас (Испания, 2) – Новак Джокович (Сербия, 1)

Полуфинальные матчи состоятся в субботу, 18 ноября.