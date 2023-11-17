Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стали известны все полуфиналисты Итогового турнира ATP
ATP
17 ноября 2023, 17:46 | Обновлено 17 ноября 2023, 18:03
1278
0

Стали известны все полуфиналисты Итогового турнира ATP

В четверке лучших оказались четыре первых номера посева

17 ноября 2023, 17:46 | Обновлено 17 ноября 2023, 18:03
1278
0
Стали известны все полуфиналисты Итогового турнира ATP
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

На Итоговом турнире ATP в Турине определились полуфинальные пары.

Сегодня после первого матча заключительного тура в Красной группе стало известно, что Карлос Алькарас в этом квартете финишировал первым, а Даниил Медведев – вторым. Второй матч дня не будет влиять на распределение первых двух позиций.

Вчера из Зеленой группы с лучшим результатом в плей-офф вышел итальянец Янник Синнер, а лидер мирового рейтинга Новак Джокович финишировал вторым.

В полуфинале первые места традиционно сразятся во вторным.

Итоговый турнир ATP. Пары 1/2 финала

Янник Синнер (Италия, 4) – Даниил Медведев (-,3)
Карлос Алькарас (Испания, 2) – Новак Джокович (Сербия, 1)

Полуфинальные матчи состоятся в субботу, 18 ноября.

По теме:
Алькарас обыграл Медведева и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
Карлос Алькарас – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Руне после игр с Джоковичем и Синнером назвал главного фаворита ATP Finals
Итоговый турнир ATP Даниил Медведев Карлос Алькарас (теннисист) Янник Синнер Новак Джокович
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко идет на дно. С Эвертона сняли 10 очков в таблице АПЛ
Футбол | 17 ноября 2023, 14:39 23
ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко идет на дно. С Эвертона сняли 10 очков в таблице АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко идет на дно. С Эвертона сняли 10 очков в таблице АПЛ

Ливерпульский клуб опустится на предпоследнее место

Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Зеленой группы на ATP Finals 2023
Теннис | 17 ноября 2023, 01:35 0
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Зеленой группы на ATP Finals 2023
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Зеленой группы на ATP Finals 2023

Квартет возглавил итальянский теннисист Янник Синнер с 3 победами

«Где уважение к старшим?». Месси объяснил свое поведение в матче с Уругваем
Футбол | 17.11.2023, 11:49
«Где уважение к старшим?». Месси объяснил свое поведение в матче с Уругваем
«Где уважение к старшим?». Месси объяснил свое поведение в матче с Уругваем
Повесила баранку. Стародубцева вышла в четвертьфинал турнира в Чили
Теннис | 16.11.2023, 19:07
Повесила баранку. Стародубцева вышла в четвертьфинал турнира в Чили
Повесила баранку. Стародубцева вышла в четвертьфинал турнира в Чили
Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ-2026
Футбол | 17.11.2023, 04:23
Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ-2026
Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алькарас или Зверев? Расклады в Красной группе перед последним туром
Алькарас или Зверев? Расклады в Красной группе перед последним туром
16.11.2023, 07:25
Теннис
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
17.11.2023, 06:01 1
Футбол
Венгрия с камбэком вышла на Евро-2024, Азербайджан разгромил Швецию
Венгрия с камбэком вышла на Евро-2024, Азербайджан разгромил Швецию
16.11.2023, 21:07 12
Футбол
Беллью надеется, что супертяжа нокаутируют и уберут из спорта
Беллью надеется, что супертяжа нокаутируют и уберут из спорта
16.11.2023, 10:16 1
Бокс
Зинченко или Мудрик? Назван украинец с самой большой зарплатой в АПЛ
Зинченко или Мудрик? Назван украинец с самой большой зарплатой в АПЛ
16.11.2023, 12:35 5
Футбол
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
17.11.2023, 08:25
Теннис
Украина выиграла спарринг у Лехии в Гданське, зашифровавшись перед Италией
Украина выиграла спарринг у Лехии в Гданське, зашифровавшись перед Италией
16.11.2023, 18:55 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем