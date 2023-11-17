Стали известны все полуфиналисты Итогового турнира ATP
В четверке лучших оказались четыре первых номера посева
На Итоговом турнире ATP в Турине определились полуфинальные пары.
Сегодня после первого матча заключительного тура в Красной группе стало известно, что Карлос Алькарас в этом квартете финишировал первым, а Даниил Медведев – вторым. Второй матч дня не будет влиять на распределение первых двух позиций.
Вчера из Зеленой группы с лучшим результатом в плей-офф вышел итальянец Янник Синнер, а лидер мирового рейтинга Новак Джокович финишировал вторым.
В полуфинале первые места традиционно сразятся во вторным.
Итоговый турнир ATP. Пары 1/2 финала
Янник Синнер (Италия, 4) – Даниил Медведев (-,3)
Карлос Алькарас (Испания, 2) – Новак Джокович (Сербия, 1)
Полуфинальные матчи состоятся в субботу, 18 ноября.
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