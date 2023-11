Манчестер Сити хочет вернуть бывшую звезду команды

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» проявляют интерес к вингеру «Баварии» Лерою Сане. По информации инсайдера Кристиана Фалька трансфер возможен летом 2024 года.

При этом «Бавария» хочет сохранить 27-летнего игрока сборной Германии и вскоре планирует начать переговоры по поводу нового контракта. Нынешнее соглашение истекает летом 2025 года.

Напомним, Сане ранее уже выступал за «Манчестер Сити» в 2016 – 2020 годах, и именно оттуда перешел в «Баварию». В нынешнем сезоне на счету вингера 9 голов и 7 ассистов в 18 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

