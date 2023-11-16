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Англия
16 ноября 2023, 16:09 |
2166
0

Манчестер Сити хочет вернуть бывшую звезду команды

Также Лероем Сане интересуется «Ливерпуль»

16 ноября 2023, 16:09 |
2166
0
Манчестер Сити хочет вернуть бывшую звезду команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Лерой Сане

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» проявляют интерес к вингеру «Баварии» Лерою Сане. По информации инсайдера Кристиана Фалька трансфер возможен летом 2024 года.

При этом «Бавария» хочет сохранить 27-летнего игрока сборной Германии и вскоре планирует начать переговоры по поводу нового контракта. Нынешнее соглашение истекает летом 2025 года.

Напомним, Сане ранее уже выступал за «Манчестер Сити» в 2016 – 2020 годах, и именно оттуда перешел в «Баварию». В нынешнем сезоне на счету вингера 9 голов и 7 ассистов в 18 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

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Лерой Сане Манчестер Сити Ливерпуль Бавария трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Источник Twitter
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