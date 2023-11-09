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  4. Бавария будет настаивать на продлении контракта с Лероем Сане
Германия
09 ноября 2023, 14:23 |
187
0

Бавария будет настаивать на продлении контракта с Лероем Сане

Действующее соглашение нападающего действует до лета 2025 года

09 ноября 2023, 14:23 |
187
0
Бавария будет настаивать на продлении контракта с Лероем Сане
Getty Images/Global Images Ukraine. Лерой Сане

Мюнхенская «Бавария» будет настаивать на продлении контракта с немецким нападающим Лероем Сане, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Действующее соглашение 27-летнего футболиста действует до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что вингером интересуется «Ливерпуль». Портал Transfernarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

Сезон 2023/24 является одним из лучших в карьере Лероя Сане с точки зрения результативности. В 17 матчах за «Баварию» на счету немца 9 забитых мячей и 5 голевых передач. Его личный рекорд в мюнхенском клубе – 14 голов и 15 ассистов за кампанию.

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Лерой Сане Бавария продление контракта Бундеслига чемпионат Германии по футболу Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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