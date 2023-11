Бавария будет настаивать на продлении контракта с Лероем Сане

Мюнхенская «Бавария» будет настаивать на продлении контракта с немецким нападающим Лероем Сане, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Действующее соглашение 27-летнего футболиста действует до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что вингером интересуется «Ливерпуль». Портал Transfernarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

Сезон 2023/24 является одним из лучших в карьере Лероя Сане с точки зрения результативности. В 17 матчах за «Баварию» на счету немца 9 забитых мячей и 5 голевых передач. Его личный рекорд в мюнхенском клубе – 14 голов и 15 ассистов за кампанию.

🔴 FC Bayern will insist to extend Leroy Sane’s contract as talks took place but nothing done at this stage.



Club’s president Hainer: “Of course I hope Leroy will stay with us for a long time, no doubt about that”, he told @_kochmaximilian. pic.twitter.com/39N9ZQ9ix3