Бавария будет настаивать на продлении контракта с Лероем Сане
Действующее соглашение нападающего действует до лета 2025 года
Мюнхенская «Бавария» будет настаивать на продлении контракта с немецким нападающим Лероем Сане, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Действующее соглашение 27-летнего футболиста действует до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что вингером интересуется «Ливерпуль». Портал Transfernarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.
Сезон 2023/24 является одним из лучших в карьере Лероя Сане с точки зрения результативности. В 17 матчах за «Баварию» на счету немца 9 забитых мячей и 5 голевых передач. Его личный рекорд в мюнхенском клубе – 14 голов и 15 ассистов за кампанию.
🔴 FC Bayern will insist to extend Leroy Sane’s contract as talks took place but nothing done at this stage.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 9, 2023
Club’s president Hainer: “Of course I hope Leroy will stay with us for a long time, no doubt about that”, he told @_kochmaximilian. pic.twitter.com/39N9ZQ9ix3
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