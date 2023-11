ВИДЕО. Рублев в порыве бешенства разбил себе ракеткой колено

Пятый номер рейтинга ATP Андрей Рублев разбил себе колено в матче Итогового турнира ATP против Карлоса Алькараса (5:7, 2:6).

Это случилось после того, как «нейтральный» спортсмен отдал свою подачу в начале второго сета.

Рублев шесть раз за 3 секунды ударил себя ракеткой по колену и разбил его до крови, а на послематчевой пресс-конференции заявил, что ничего не случилось.

Отметим, что после поражения от испанца Рублев лишился шансов на выход в полуфинал.

Djokovic broke a racket the other day and the usual suspects come out with the line that he's a bad role model has anger issues etc. This was Rublev earlier today and now they don't say anything as it's only lovely Rublev, he's just so passionate and cute.pic.twitter.com/zzumfnWUfX