Алькарас или Зверев? Расклады в Красной группе перед последним туром
Лучшие шансы у Карлоса, но и соперник опаснее
В Красной группе на Итоговом турнире АТР 2023 состоялись матчи второго тура.
Третий номер мирового рейтинга Даниил Медведев выиграл второй матч двух сетах и досрочно завоевал для себя путевку в плей-офф. Его соотечественник Андрей Рублев после поражения в двух партиях лишился теоретических шансов побороться за выход в полуфинал.
Еще одна путевка в плей-офф достанется либо испанцу Карлосу Алькарасу, либо немцу Александру Звереву.
Алькарас пройдет дальше, победив в пятницу Медведева. Также он может и проиграть, если Рублев обыграет Зверева.
Зверев станет полуфиналистом, победив Рублева, но только если Медведев при этом победит Алькараса.
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