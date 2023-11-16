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ATP
16 ноября 2023, 07:25 | Обновлено 16 ноября 2023, 07:26
922
0

Алькарас или Зверев? Расклады в Красной группе перед последним туром

Лучшие шансы у Карлоса, но и соперник опаснее

16 ноября 2023, 07:25 | Обновлено 16 ноября 2023, 07:26
922
0
Алькарас или Зверев? Расклады в Красной группе перед последним туром
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

В Красной группе на Итоговом турнире АТР 2023 состоялись матчи второго тура.

Третий номер мирового рейтинга Даниил Медведев выиграл второй матч двух сетах и досрочно завоевал для себя путевку в плей-офф. Его соотечественник Андрей Рублев после поражения в двух партиях лишился теоретических шансов побороться за выход в полуфинал.

Еще одна путевка в плей-офф достанется либо испанцу Карлосу Алькарасу, либо немцу Александру Звереву.

Алькарас пройдет дальше, победив в пятницу Медведева. Также он может и проиграть, если Рублев обыграет Зверева.

Зверев станет полуфиналистом, победив Рублева, но только если Медведев при этом победит Алькараса.

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Стал известен первый полуфиналист Итогового турнира АТР 2023
Итоговый турнир ATP Даниил Медведев Карлос Алькарас (теннисист) Александр Зверев Андрей Рублев
Источник Sport.ua
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