Алькарас или Зверев? Расклады в Красной группе перед последним туром

В Красной группе на Итоговом турнире АТР 2023 состоялись матчи второго тура.

Третий номер мирового рейтинга Даниил Медведев выиграл второй матч двух сетах и досрочно завоевал для себя путевку в плей-офф. Его соотечественник Андрей Рублев после поражения в двух партиях лишился теоретических шансов побороться за выход в полуфинал.

Еще одна путевка в плей-офф достанется либо испанцу Карлосу Алькарасу, либо немцу Александру Звереву.

Алькарас пройдет дальше, победив в пятницу Медведева. Также он может и проиграть, если Рублев обыграет Зверева.

Зверев станет полуфиналистом, победив Рублева, но только если Медведев при этом победит Алькараса.