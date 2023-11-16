Стал известен первый полуфиналист Итогового турнира АТР 2023
К сожалению, из Красной группы в плей-офф ATP Finals 2023 пробился Даниил Медведев
После завершения второго тура в Красной группе на Итоговом турнире АТР в Турине (Италия) стал известен первый теннисист, который досрочно гарантировал участие в полуфинале соревнований.
Им стал «нейтральный» спортсмен Даниил Медведев (АТР 3). Теннисист из страны-террориста выиграл оба стартовых матча ATP Finals, одолев Андрея Рублева (АТР 5) и Александра Зверева (Германия, ATP 8).
У Медведева 2 победы в квартете. В последнем 3-м туре он сыграет с еще одним участником Красной группы Карлосом Алькарасом (Испания, ATP 2).
Пока что и Алькарас, и Рублев, и Зверев сохраняют шансы на выход в плей-офф Итогового турнира.
2020 - 🏆— ATP Tour (@atptour) November 15, 2023
2021 - 🥈
2023 - ⁉️@DaniilMedwed returns to the #NittoATPFinals semi-finals! pic.twitter.com/RYcmffXUAY
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