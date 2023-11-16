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ATP
16 ноября 2023, 02:09 | Обновлено 16 ноября 2023, 02:21
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Стал известен первый полуфиналист Итогового турнира АТР 2023

К сожалению, из Красной группы в плей-офф ATP Finals 2023 пробился Даниил Медведев

16 ноября 2023, 02:09 | Обновлено 16 ноября 2023, 02:21
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Стал известен первый полуфиналист Итогового турнира АТР 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев и Даниил Медведев

После завершения второго тура в Красной группе на Итоговом турнире АТР в Турине (Италия) стал известен первый теннисист, который досрочно гарантировал участие в полуфинале соревнований.

Им стал «нейтральный» спортсмен Даниил Медведев (АТР 3). Теннисист из страны-террориста выиграл оба стартовых матча ATP Finals, одолев Андрея Рублева (АТР 5) и Александра Зверева (Германия, ATP 8).

У Медведева 2 победы в квартете. В последнем 3-м туре он сыграет с еще одним участником Красной группы Карлосом Алькарасом (Испания, ATP 2).

Пока что и Алькарас, и Рублев, и Зверев сохраняют шансы на выход в плей-офф Итогового турнира.

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Даниил Медведев Итоговый турнир ATP
Источник Sport.ua
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