После завершения второго тура в Красной группе на Итоговом турнире АТР в Турине (Италия) стал известен первый теннисист, который досрочно гарантировал участие в полуфинале соревнований.

Им стал «нейтральный» спортсмен Даниил Медведев (АТР 3). Теннисист из страны-террориста выиграл оба стартовых матча ATP Finals, одолев Андрея Рублева (АТР 5) и Александра Зверева (Германия, ATP 8).

У Медведева 2 победы в квартете. В последнем 3-м туре он сыграет с еще одним участником Красной группы Карлосом Алькарасом (Испания, ATP 2).

Пока что и Алькарас, и Рублев, и Зверев сохраняют шансы на выход в плей-офф Итогового турнира.