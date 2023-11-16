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  4. Зверев уступил Медведеву во 2-м туре группового раунда Итогового турнира
ATP
16 ноября 2023, 00:15 |
343
0

Зверев уступил Медведеву во 2-м туре группового раунда Итогового турнира

Александр проиграл Даниилу в двух сетах за 1 час и 44 минуты

16 ноября 2023, 00:15 |
343
0
Зверев уступил Медведеву во 2-м туре группового раунда Итогового турнира
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев и Александр Зверев

Немецкий теннисист Александр Зверев (АТР 4) проиграл во 2-м туре Красной группы на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).

Немец уступил Даниилу Медведеву (АТР 3) в двух сетах за 1 час и 44 минуты.

АТР Finals. Хард в помещении

Даниил Медведев – Александр Зверев (Германия) – 7:6 (9:7), 6:4

В первой партии Зверев упустил 2 сетбола на тай-брейке, один из которых был на его подаче.

Это была 19-я встреча теннисистов. Счет 12:7 в пользу Медведева.

В Красной группе Медведев и Зверев играют вместе с Карлосом Алькарасом и Андреем Рублевым. Ранее испанец обыграл нейтрального теннисиста в двух сетах.

Благодаря этой победе Медведев возглавил квартет с двумя победами и досрочно вышел в плей-офф Итогового турнира АТР 2023.

В последнем 3-м туре Красной группы Зверев сыграет против Рублева, а Медведев встретится с Алькарасом.

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Даниил Медведев Александр Зверев Итоговый турнир ATP
Источник Sport.ua
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