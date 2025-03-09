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  4. Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Меня хотели депортировать из США в Украину»
WTA
09 марта 2025, 14:01 |
1456
2

Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Меня хотели депортировать из США в Украину»

Украинская теннисистка рассказала о сложностях по прилету в Калифорнию

09 марта 2025, 14:01 |
1456
2
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Меня хотели депортировать из США в Украину»
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала о сложностях, которые возникали у нее после того, как она прилетела в Калифорнию на хардовый турнир WTA 1000 в Индиан-Уэллс:

«Я летела в Штаты маршрутом Ницца – Стамбул, Стамбул – Сан-Франциско и по прилету меня хотели депортировать в Украину, ибо кто-то через Интерпол официально подал заявление в США, что мой паспорт с визой утерян. На самом деле это не так, мой паспорт был у меня на руках и вообще никогда не терялся.

Я провела четыре часа в аэропорту в полиции, ожидая каких-то результатов. По закону, в США, если паспорт считается в системе утерянным, то американская виза становится автоматически недействительной. Мне её зачеркнули и честно говоря, я думала что все, приплыли, летим обратно (смеется). Хотя на самом деле виза у меня была еще на два года.

Спустя четыре часа мне дают бумагу, в которой указано, что я могу находиться в США шесть месяцев, после чего визу надо переделать. Было нервозно и напряженно, прямо как в фильмах. Самое интересное что в системе они не видели от кого поступила информация, что мой паспорт был утерян. Спасибо американцам, что впустили, а то сейчас я просто могла бы сидеть уже дома (смеется)», – рассказала Даяна.

Ястремская в Индиан-Уэллс уже выиграла два матча, пройдя Юэ Юань и Онс Жабер. 9 марта Даяна встретится с Игой Свентек в 1/16 финала.

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Даяна Ястремская WTA Индиан-Уэллс депортация Интерпол
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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Комментарии 2
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Disiny7
То, мабуть, Іга про паспорт попередила федералів 
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0
AndiM
Ох бл яке нещастя, сиділа б вдома в Монако бл. Могла б цей час витратити на нову операцію п'ятака, ну щоб дихати було ще краще. 
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-6
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