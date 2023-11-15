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Саудовская Аравия
15 ноября 2023, 16:23 |
639
0

Стало известно, кто вскоре возглавит Аль-Иттихад

Новым тренером саудовского клуба станет Марсело Гальярдо

15 ноября 2023, 16:23 |
639
0
Стало известно, кто вскоре возглавит Аль-Иттихад
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело Гальярдо

Новым главным тренером саудовского «Аль-Иттихада» станет 47-летний аргентинский специалист Марсело Гальярдо, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, коуч подпишет с саудитами контракт до лета 2025 года. В договоре будет предусмотрена опция продления соглашения еще на 2 года.

Последним местом работы Марсело Гальярдо был «Ривер Плейт», который он возглавлял с 2014 по 2022 год. С аргентинской командой Марсело дважды выигрывал главный трофей Южной Америки – Копа Либертадорес.

Сейчас «Аль-Иттихад» идет на 5-м месте в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 24 очка в 13 матчах. Бывший главный тренер команды Нуну Эшпириту Санту был уволен за конфликт с Каримом Бензема.

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Марсело Гальярдо Аль-Иттихад Джидда назначение тренера чемпионат Саудовской Аравии по футболу Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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