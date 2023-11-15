Стало известно, кто вскоре возглавит Аль-Иттихад
Новым тренером саудовского клуба станет Марсело Гальярдо
Новым главным тренером саудовского «Аль-Иттихада» станет 47-летний аргентинский специалист Марсело Гальярдо, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, коуч подпишет с саудитами контракт до лета 2025 года. В договоре будет предусмотрена опция продления соглашения еще на 2 года.
Последним местом работы Марсело Гальярдо был «Ривер Плейт», который он возглавлял с 2014 по 2022 год. С аргентинской командой Марсело дважды выигрывал главный трофей Южной Америки – Копа Либертадорес.
Сейчас «Аль-Иттихад» идет на 5-м месте в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 24 очка в 13 матчах. Бывший главный тренер команды Нуну Эшпириту Санту был уволен за конфликт с Каримом Бензема.
🟡⚫️🇦🇷 Marcelo Gallardo will sign as new Al Ittihad manager on contract valid until June 2025.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 15, 2023
It will also include an option to extend for further 18 months, until June 2027. pic.twitter.com/hFWucC1Onr
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