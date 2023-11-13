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  4. МОРГАН – о пенальти в ворота Челси: «Холанд – гиперактивный осьминог»
Англия
13 ноября 2023, 15:16 |
344
1

МОРГАН – о пенальти в ворота Челси: «Холанд – гиперактивный осьминог»

Журналист высказался про спорный эпизод в центральном матче 12-го тура АПЛ

13 ноября 2023, 15:16 |
344
1
МОРГАН – о пенальти в ворота Челси: «Холанд – гиперактивный осьминог»
Getty Images/Global Images Ukraine

12 ноября состоялся матч 12-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 4:4.

Дублем в этом поединке отметился звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд.

Норвежец открыл счет в игре на 25-й минуте, реализовав пенальти. Арбитр назначил 11-метровый после просмотра VAR. Марк Кукурелья уронил Эрлинга на газон, хотя стоит отметить, что сам Холанд за секунду до падения сам хватал защитника «Челси».

Известный британский журналист и ярый фанат лондонского «Арсенала» Пирс Морган прокомментировал этот эпизод:

«Еще один день, еще одно фиаско от VAR. Холанд повел себя как гиперактивный осьминог, но заработал пенальти. Абсурд», – написал Морган в Twitter.

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Эрлинг Холанд пенальти Пирс Морган Челси Манчестер Сити Челси - Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу VAR Марк Кукурелья
Источник Twitter
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Комментарии 1
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ALM
При своїх габаритах Холанд міг би спокійно продавити волохату Кукуху. Але він вирішив впасти. Все одно Холанд не був перший на мячі, тому я не розумію, чому поставили пенальті. Крім як вит
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