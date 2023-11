МОРГАН – о пенальти в ворота Челси: «Холанд – гиперактивный осьминог»

12 ноября состоялся матч 12-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 4:4.

Дублем в этом поединке отметился звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд.

Норвежец открыл счет в игре на 25-й минуте, реализовав пенальти. Арбитр назначил 11-метровый после просмотра VAR. Марк Кукурелья уронил Эрлинга на газон, хотя стоит отметить, что сам Холанд за секунду до падения сам хватал защитника «Челси».

Известный британский журналист и ярый фанат лондонского «Арсенала» Пирс Морган прокомментировал этот эпизод:

«Еще один день, еще одно фиаско от VAR. Холанд повел себя как гиперактивный осьминог, но заработал пенальти. Абсурд», – написал Морган в Twitter.

Another day, another VAR fiasco. Haaland behaves like a hyperactive octopus but gets a penalty. Absurd.