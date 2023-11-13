МОРГАН – о пенальти в ворота Челси: «Холанд – гиперактивный осьминог»
Журналист высказался про спорный эпизод в центральном матче 12-го тура АПЛ
12 ноября состоялся матч 12-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 4:4.
Дублем в этом поединке отметился звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд.
Норвежец открыл счет в игре на 25-й минуте, реализовав пенальти. Арбитр назначил 11-метровый после просмотра VAR. Марк Кукурелья уронил Эрлинга на газон, хотя стоит отметить, что сам Холанд за секунду до падения сам хватал защитника «Челси».
Известный британский журналист и ярый фанат лондонского «Арсенала» Пирс Морган прокомментировал этот эпизод:
«Еще один день, еще одно фиаско от VAR. Холанд повел себя как гиперактивный осьминог, но заработал пенальти. Абсурд», – написал Морган в Twitter.
Another day, another VAR fiasco. Haaland behaves like a hyperactive octopus but gets a penalty. Absurd.— Piers Morgan (@piersmorgan) November 12, 2023
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