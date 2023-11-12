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Чемпионат Англии
Челси
12.11.2023 18:30 – FT 4 : 4
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
12 ноября 2023, 20:39 |
4936
8

Водопад голов. Челси и Манчестер Сити покуражились на Стэмфорд Бридж

Михаил Мудрик во втором тайме приложился к чрезвычайно яркой дуэли

12 ноября 2023, 20:39 |
4936
8
Водопад голов. Челси и Манчестер Сити покуражились на Стэмфорд Бридж
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Английская Премьер-лига. 12-й тур.

«Челси» – «Манчестер Сити» - 4:4

Голы: Т. Силва, 29, Стерлинг, 37, Джексон, 67, Палмер, 90+5 – Холанд, 25 (пен.), 47, Аканджи, 45+1, Родри, 86

Предупреждения: Кукурелья, 22, Палмер, 23, Кайседо, 61, Стерлинг, 90+7 – Доку, 56, Родри, 72

«Челси»: Санчес – Кукурелья, Силва, Дисаси, Джеймс (Гюсто, 64) – Кайседо (Броя, 89), Энцо (Мудрик, 64) – Стерлинг, Галлагер, Палмер – Джексон (Угочукву, 90+6).

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Гвардиол, Диаш, Аканджи, Уокер – Бернарду, Родри – Доку (Грилиш, 60), Альварес (Ковачич, 79), Фоден – Холанд.

Арбитр: Энтони Тейлор (Вайсеншэйв, Англия).

Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия).

Удары (в створ): 17 (9) – 15 (10)
Угловые: 3 – 3
Оффсайды: 1 – 0.

ЧЕЛСИ - МАНЧЕСТЕР СИТИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 8
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Кінґ Українською
Сказати, що матч дивовижний-не сказати нічого. Став палець угору, якщо теж незчувся, як раптом пролунав фінальний свисток. Лише не розумію, на біса Мудрик грає так глибоко, не зміщується в центр та чому Челсі грає менше лівим флангом. Видно, як часто їхні атаки правим флангом задихаються, позаяк суперники знають, що вони гратимуть саме цим флангом, а зліва де буває лише 1 суперник Мудрика чи Кукурельї нема і близько.
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+12
Показать Скрыть 2 ответа
zhyr
Наскільки вони все швидше роблять, в порівнянні з нашими командами.
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+9
introvert
Фантастичний матч, сто+ хвилин чистої футбольної насолоди. Шкода лише, що через нього голи Гуцуляка та Лєднєва з наших широт зміг оцінити лише в повторі.
Одного лише не зрозумів: куди зник Мудрик? Вроді ж виходив на заміну... Як з`явився, так і пропав. Містика.
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+7
Tasha19
Ух який матч видали. І Челсі досить не погано дивилися на фоні Ман Сіті.
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+2
Владислав Антонов
Претендент на матч сезону в АПЛ.
Ну і три бали різниці між першою та п'ятою командами ліги не може не радувати.
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+2
luceorius
 То був романтичний футбол? Можливо, більшості це видасться цікавим, але рахунок наче з гри в хокей.
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0
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