Водопад голов. Челси и Манчестер Сити покуражились на Стэмфорд Бридж
Михаил Мудрик во втором тайме приложился к чрезвычайно яркой дуэли
Отчет о матче ожидайте позже.
Английская Премьер-лига. 12-й тур.
«Челси» – «Манчестер Сити» - 4:4
Голы: Т. Силва, 29, Стерлинг, 37, Джексон, 67, Палмер, 90+5 – Холанд, 25 (пен.), 47, Аканджи, 45+1, Родри, 86
Предупреждения: Кукурелья, 22, Палмер, 23, Кайседо, 61, Стерлинг, 90+7 – Доку, 56, Родри, 72
«Челси»: Санчес – Кукурелья, Силва, Дисаси, Джеймс (Гюсто, 64) – Кайседо (Броя, 89), Энцо (Мудрик, 64) – Стерлинг, Галлагер, Палмер – Джексон (Угочукву, 90+6).
«Манчестер Сити»: Эдерсон – Гвардиол, Диаш, Аканджи, Уокер – Бернарду, Родри – Доку (Грилиш, 60), Альварес (Ковачич, 79), Фоден – Холанд.
Арбитр: Энтони Тейлор (Вайсеншэйв, Англия).
Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия).
Удары (в створ): 17 (9) – 15 (10)
Угловые: 3 – 3
Оффсайды: 1 – 0.
ЧЕЛСИ - МАНЧЕСТЕР СИТИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 11°C
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