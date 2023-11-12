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Челси
12.11.2023 18:30 - : -
Манчестер Сити
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12 ноября 2023, 01:21 | Обновлено 12 ноября 2023, 02:41
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0

Челси – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 12 ноября в 18:30 по Киеву

12 ноября 2023, 01:21 | Обновлено 12 ноября 2023, 02:41
114
0
Челси – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

12 ноября на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 12-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Челси» встретится с «Манчестер Сити». Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Челси

Команда проводит второй полноценный сезон после смены владельца. Первый блин в британском футболе вышел для Боули комом. Из глухого провала решили выводить, снова максимально перелопатив состав (что стоило новых сотен миллионов на новичков, в том числе новый рекорд на подписание Кайседо) и вернув в Лондон Почеттино. Но при этом из-за обилия травм Маурисио пришлось экспериментировать даже больше, чем он планировал. И далеко не всегда Мудрик (он наконец-то начал забивать) и компания демонстрировали как убедительную игру, так и добивались нужного результата. В целом результаты снова были неубедительны, хотя иногда получалось выстреливать. Как было с Тоттенхэмом, которого победили 4:1 при хет-трике Джексона. Впрочем, там соперник начудил, чего стоит пара красных.

Манчестер Сити

Клуб тоже играет, исходя из прошлого сезона. Но если аристократам нужно было выйти из кризиса, то горожане могут только надеяться повторить требл сезона 2022/2023. Получается не все: проиграли Суперкубок по серии пенальти Арсеналу и рано вылетели из Кубка Лиги после 0:1 с Ньюкаслом. Но при этом в Лиге чемпионов парни Гвардиолы, по сути, не особенно и замечали соперников, показывая стопроцентный результат. После 3:0 с Янг Бойз окончательно и де-юре оформили проход в плей-офф турнира. В АПЛ тоже не обходилось без неудач: проиграли кряду Вулверхэмптону с Арсеналом. Но остальные поединки были выиграны, в том числе разгромили МЮ в дерби 3:0 и отвесили 6 мячей Борнмуту.

Статистика личных встреч

В мае 2021-го года Челси неожиданно выиграл финал Лиги чемпионов. Но после этого все 6 очных матчей закончились победами Голубой Луны.

Прогноз

Букмекерские конторы скептичны по отношению к подопечным Почеттино. Согласимся с ними, тем более, что ставка на победу Сити выглядит привлекательно (коэффициент - 1,81).

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Источник Sport.ua
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