В воскресенье, 12-го ноября, состоится поединок 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся лондонский «Челси» и «Манчестер Сити». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», начало в 18:30.

Никто не верил в то, что «синие» способны обыграть «Тоттенхэм» в дерби в начале этой недели, но они это сделали (2:0). И уже после этой победы команда Маурицио Почеттино сыграет против действующего чемпиона страны. Вновь – все предпосылки играют против «Челси», но смогут ли «пенсионеры» удивить? Или команда Хосепа Гвардиолы возьмет свое, как и в предыдущие три визита на «Стемфорд Бридж»?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Челси» – «Манчестер Сити», за которой можно следить в украинской версии сайта.