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Челси
12.11.2023 18:30 - : -
Манчестер Сити
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Англия
12 ноября 2023, 02:39 | Обновлено 12 ноября 2023, 02:40
16
0

Челси – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 12-го тура Английской Премьер-лиги

12 ноября 2023, 02:39 | Обновлено 12 ноября 2023, 02:40
16
0
Челси – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 12-го ноября, состоится поединок 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся лондонский «Челси» и «Манчестер Сити». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», начало в 18:30.

Никто не верил в то, что «синие» способны обыграть «Тоттенхэм» в дерби в начале этой недели, но они это сделали (2:0). И уже после этой победы команда Маурицио Почеттино сыграет против действующего чемпиона страны. Вновь – все предпосылки играют против «Челси», но смогут ли «пенсионеры» удивить? Или команда Хосепа Гвардиолы возьмет свое, как и в предыдущие три визита на «Стемфорд Бридж»?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Челси» – «Манчестер Сити», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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