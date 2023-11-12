ГВАРДИОЛА: «Было трудно контролировать игру, у них были Палмер и Мудрик»

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал ничью против «Челси» (4:4).

«Это была хорошая реклама для Премьер-лиги и зрелищная игра, обе команды хотели победить. Я и не ожидал иного, у «Челси» фантастическая команда и игроки.

Также мы знаем, что они всегда хорошо играют против соперников высокого уровня. Нам было трудно контролировать игру, и у них были Коул Палмер и Михаил Мудрик, которые действовали агрессивно, бежали вперед и шли в дриблинг.

У нас по ходу игры было два или три выхода один в один, которые мы не смогли реализовать, но решающий момент произошел в концовке встречи.

Напряженная игра, но справедливый результат. Я поздравляю команду, мы уходим на перерыв, вышли в плей-офф Лиги чемпионов, а после международного перерыва возвращаемся и двигаемся дальше.

Конечно, я предпочитаю побеждать со счетом 7:0, но на этом уровне такого не происходит. У «Челси» фантастическая команда. Я не знаю точное число ударов по воротам, но в конце концов обе команды приложили максимум усилий, чтобы добыть положительный результат для себя».