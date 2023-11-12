Челси – Ман Сити – 4:4. Фантастический супертриллер! Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор центрального матча 12-го тура Английской Премьер-лиги
12 ноября в 18:30 прошел матч 12-го тура АПЛ между «Челси» и «Манчестер Сити». Команды играли в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж.
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Команды обменялись двумя голами в первом тайме. Эрлинг Холанд реализовал пенальти для гостей, после чего отличились Тиаго Силва и Рахим Стерлинг. Счет для горожан сравнял Мануэль Акаджи в конце тайма (2:2).
После перерыва Эрлинг Холанд вывел гостей вперед, а Николас Джексон сравнял счет. Далее забил Родри, но Коул Палмер реализовал пенальти на 90+5 минуте (4:4). Суперматч!
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Украинский вингер Михаил Мудрик вышел за синих на замену на 64-й минуте.
Лидеры АПЛ: Ман Сити (28), Ливерпуль и Арсенал (по 27), Тоттенхэм (26), Астон Вилла (25).
АПЛ. 12-й тур, 12 ноября
Челси – Манчестер Сити – 4:4
Голы: Тиаго Силва, 29, Стерлинг, 37, Джексон, 67, Палмер, 90+5 – Холанд, 25 (пен.), 47, Аканджи, 45+1, Родри, 86.
Видеообзор матча
События матча
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