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Чемпионат Англии
Челси
12.11.2023 18:30 – FT 4 : 4
Манчестер Сити
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Англия
12 ноября 2023, 21:10 | Обновлено 12 ноября 2023, 21:17
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Челси – Ман Сити – 4:4. Фантастический супертриллер! Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор центрального матча 12-го тура Английской Премьер-лиги

12 ноября 2023, 21:10 | Обновлено 12 ноября 2023, 21:17
3351
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Челси – Ман Сити – 4:4. Фантастический супертриллер! Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

12 ноября в 18:30 прошел матч 12-го тура АПЛ между «Челси» и «Манчестер Сити». Команды играли в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды обменялись двумя голами в первом тайме. Эрлинг Холанд реализовал пенальти для гостей, после чего отличились Тиаго Силва и Рахим Стерлинг. Счет для горожан сравнял Мануэль Акаджи в конце тайма (2:2).

После перерыва Эрлинг Холанд вывел гостей вперед, а Николас Джексон сравнял счет. Далее забил Родри, но Коул Палмер реализовал пенальти на 90+5 минуте (4:4). Суперматч!

❗️ ВИДЕО в Telegram: все голы матча

Украинский вингер Михаил Мудрик вышел за синих на замену на 64-й минуте.

Лидеры АПЛ: Ман Сити (28), Ливерпуль и Арсенал (по 27), Тоттенхэм (26), Астон Вилла (25).

АПЛ. 12-й тур, 12 ноября

Челси – Манчестер Сити – 4:4

Голы: Тиаго Силва, 29, Стерлинг, 37, Джексон, 67, Палмер, 90+5 – Холанд, 25 (пен.), 47, Аканджи, 45+1, Родри, 86.

Видеообзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Коул Палмер (Челси).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Эрнандес (Манчестер Сити).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Челси).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Аканджи (Манчестер Сити).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Челси).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Тиаго Сильва (Челси).
25’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
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Источник Sport.ua
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