12 ноября в 18:30 прошел матч 12-го тура АПЛ между «Челси» и «Манчестер Сити». Команды играли в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж.

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Команды обменялись двумя голами в первом тайме. Эрлинг Холанд реализовал пенальти для гостей, после чего отличились Тиаго Силва и Рахим Стерлинг. Счет для горожан сравнял Мануэль Акаджи в конце тайма (2:2).

После перерыва Эрлинг Холанд вывел гостей вперед, а Николас Джексон сравнял счет. Далее забил Родри, но Коул Палмер реализовал пенальти на 90+5 минуте (4:4). Суперматч!

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Украинский вингер Михаил Мудрик вышел за синих на замену на 64-й минуте.

Лидеры АПЛ: Ман Сити (28), Ливерпуль и Арсенал (по 27), Тоттенхэм (26), Астон Вилла (25).

АПЛ. 12-й тур, 12 ноября

Челси – Манчестер Сити – 4:4

Голы: Тиаго Силва, 29, Стерлинг, 37, Джексон, 67, Палмер, 90+5 – Холанд, 25 (пен.), 47, Аканджи, 45+1, Родри, 86.

Видеообзор матча