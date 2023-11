11 ноября проходит матч 12-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Бернли».

На 45+1-й минуте матча голом отметился Леандро Троссард после передачи Букайо Сака. Навес в штрафную сделал украинский защитник «канониров» Александр Зинченко, оформив предголевой пас.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

На 25-й минуте встречи Александр отдал суперпас пяткой на Букайо Сака в окружении двух защитников.

Украинец находился в штрафной площади соперника и эффектно разобрался в ситуации.

❗️ ВИДЕО. Зинченко точно защитник? Украинец оформил феноменальный пас в АПЛ

После первого тайма счет в матче «Арсенал» – «Бернли» 1:0.

Leo's goal has us ahead at the break 💪 pic.twitter.com/nVaqF6w98I