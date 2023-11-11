ВИДЕО. Зинченко точно защитник? Украинец оформил феноменальный пас в АПЛ
После первого тайма Арсенал обыгрывает Бернли 1:0
11 ноября проходит матч 12-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Бернли».
На 45+1-й минуте матча голом отметился Леандро Троссард после передачи Букайо Сака. Навес в штрафную сделал украинский защитник «канониров» Александр Зинченко, оформив предголевой пас.
Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua
На 25-й минуте встречи Александр отдал суперпас пяткой на Букайо Сака в окружении двух защитников.
Украинец находился в штрафной площади соперника и эффектно разобрался в ситуации.
❗️ ВИДЕО. Зинченко точно защитник? Украинец оформил феноменальный пас в АПЛ
После первого тайма счет в матче «Арсенал» – «Бернли» 1:0.
Leo's goal has us ahead at the break 💪 pic.twitter.com/nVaqF6w98I— Arsenal (@Arsenal) November 11, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Участник еврокубков застрял в зоне переходных матчей в родной УПЛ, и вновь меняет тренера…
Состоялся матч 14-го тура УПЛ