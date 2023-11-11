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Англия
11 ноября 2023, 18:01 | Обновлено 11 ноября 2023, 18:55
8414
6

ВИДЕО. Зинченко точно защитник? Украинец оформил феноменальный пас в АПЛ

После первого тайма Арсенал обыгрывает Бернли 1:0

11 ноября 2023, 18:01 | Обновлено 11 ноября 2023, 18:55
8414
6
ВИДЕО. Зинченко точно защитник? Украинец оформил феноменальный пас в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

11 ноября проходит матч 12-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Бернли».

На 45+1-й минуте матча голом отметился Леандро Троссард после передачи Букайо Сака. Навес в штрафную сделал украинский защитник «канониров» Александр Зинченко, оформив предголевой пас.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

На 25-й минуте встречи Александр отдал суперпас пяткой на Букайо Сака в окружении двух защитников.

Украинец находился в штрафной площади соперника и эффектно разобрался в ситуации.

❗️ ВИДЕО. Зинченко точно защитник? Украинец оформил феноменальный пас в АПЛ

После первого тайма счет в матче «Арсенал» – «Бернли» 1:0.

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Источник Sport.ua
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luceorius
  Пас просто точний, а от гол дуже вишуканий, в стилі бразильців часів Сократеса, Зіку.
  
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0
AK.228
Красава!!
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0
Octopus
Аяяяяйяй! Какой гол Зинченко забил!! 
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0
micha(ZAKARPATTJA)
Захисника зробив з нього гвардіола. А по суті, він не захисник
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0
виталий жалыбин
он переоцененная дубина без позиции
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-11
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