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  4. Самый простой вопрос. Шевченко назвал лучшего украинца, с которым он играл
Сборная УКРАИНЫ
10 ноября 2023, 13:57 |
1345
0

Самый простой вопрос. Шевченко назвал лучшего украинца, с которым он играл

Football Italia предоставил возможность задать вопрос легендарному украинцу

10 ноября 2023, 13:57 |
1345
0
Самый простой вопрос. Шевченко назвал лучшего украинца, с которым он играл
Instagram. Сергей Ребров и Андрей Шевченко

Итальянский спортивний ресурс Football Italia предоставил возможность читателям задать вопрос легендарному украинскому футболисту Андрею Шевченко.

Один из пользователей сайта спросил у Андрея:

– Кто лучший украинский игрок, с которым вам когда-либо приходилось играть?

– Самый простой вопрос, который вы можете мне задать: Сергей Ребров. Нет сомнений.

Шевченко выступал вместе с Ребровым, который сейчас возглавляет сборную Украину, в киевском «Динамо» и за национальную команду «сине-желтых».

Ранее Андрей также назвал трех лучших защитников его времени.

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Андрей Шевченко Сергей Ребров сборная Украины по футболу Динамо Киев
Источник Football-Italia
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