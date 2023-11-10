Самый простой вопрос. Шевченко назвал лучшего украинца, с которым он играл
Football Italia предоставил возможность задать вопрос легендарному украинцу
Итальянский спортивний ресурс Football Italia предоставил возможность читателям задать вопрос легендарному украинскому футболисту Андрею Шевченко.
Один из пользователей сайта спросил у Андрея:
– Кто лучший украинский игрок, с которым вам когда-либо приходилось играть?
– Самый простой вопрос, который вы можете мне задать: Сергей Ребров. Нет сомнений.
Шевченко выступал вместе с Ребровым, который сейчас возглавляет сборную Украину, в киевском «Динамо» и за национальную команду «сине-желтых».
Ранее Андрей также назвал трех лучших защитников его времени.
Who's the best Ukrainian player you have ever played with?#AskSheva— Zvonko (@ZvonkoKatic) October 31, 2023
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