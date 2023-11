Самый простой вопрос. Шевченко назвал лучшего украинца, с которым он играл

Итальянский спортивний ресурс Football Italia предоставил возможность читателям задать вопрос легендарному украинскому футболисту Андрею Шевченко.

Один из пользователей сайта спросил у Андрея:

– Кто лучший украинский игрок, с которым вам когда-либо приходилось играть?

– Самый простой вопрос, который вы можете мне задать: Сергей Ребров. Нет сомнений.

Шевченко выступал вместе с Ребровым, который сейчас возглавляет сборную Украину, в киевском «Динамо» и за национальную команду «сине-желтых».

Ранее Андрей также назвал трех лучших защитников его времени.

Who's the best Ukrainian player you have ever played with?#AskSheva