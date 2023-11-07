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  4. Андрей ШЕВЧЕНКО назвал трех лучших защитников своего времени
Италия
07 ноября 2023, 21:34 | Обновлено 07 ноября 2023, 21:45
1863
2

Андрей ШЕВЧЕНКО назвал трех лучших защитников своего времени

Украинский экс-нападающий предался воспоминаниям

07 ноября 2023, 21:34 | Обновлено 07 ноября 2023, 21:45
1863
2
Андрей ШЕВЧЕНКО назвал трех лучших защитников своего времени
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Бывший нападающий клубов «Динамо» и «Милан», а также сборной Украины Андрей Шевченко назвал тройку лучших, по его мнению, защитников, встреч с которыми на поле ему хотелось бы избежать.

«Я дам вам свою тройку. Не знаю, в каком порядке я бы их расположил. Это Хавьер Дзанетти, Лилиан Тюрам и Алессандро Неста. Это не плохая тройка.

Мой процесс всегда был одним и тем же. Но когда я сталкивался с кем-то вроде них, то он был более интенсивным. Я просмотрел много записей, а затем в первые пять минут игры придумывал, как их обмануть, проверяя их своими движениями, пытаясь найти слабые места. После этого я строил свою игру на основе того, что увидел за первые пять минут», – признался Шевченко.

Ранее Андрей Шевченко назвал лучшего украинского футболиста, с которым ему довелось выступать вместе.

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Андрей Шевченко
Источник Sport.ua
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Yura Юрий
странно, а друга и капитана Милана - Мальдини....забыл
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roman75zpr
Повезло тебе против Лужного не играть )
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