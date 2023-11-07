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07 ноября 2023, 21:15 | Обновлено 07 ноября 2023, 21:16
4946
2

Шевченко – о лучшем партнере в карьере: «Это самый легкий вопрос»

Экс-нападающий сборной Украины вспомнил активные выступления

07 ноября 2023, 21:15 | Обновлено 07 ноября 2023, 21:16
4946
2
Шевченко – о лучшем партнере в карьере: «Это самый легкий вопрос»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Бывший форвард сборной Украины, а также «Динамо» и «Милана» Андрей Шевченко назвал лучшего футболиста, с которым он когда-либо играл вместе.

«Это самый легкий вопрос, который вы могли мне задать – Сергей Ребров. Сомнений нет», – сказал Шевченко.

Ранее Андрей Шевченко назвал один из лучших своих голов.

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Андрей Шевченко Сергей Ребров
Источник Football-Italia
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Комментарии 2
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vbrjkf
Шикарний був дует
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+6
Игорь Нестеренко
Там потилецею бачили один одного! Подивіться пас, коли Шева забив Реалу весною 99-го
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0
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