Шевченко – о лучшем партнере в карьере: «Это самый легкий вопрос»

Бывший форвард сборной Украины, а также «Динамо» и «Милана» Андрей Шевченко назвал лучшего футболиста, с которым он когда-либо играл вместе.

«Это самый легкий вопрос, который вы могли мне задать – Сергей Ребров. Сомнений нет», – сказал Шевченко.

Ранее Андрей Шевченко назвал один из лучших своих голов.