Другие новости07 ноября 2023, 21:15 | Обновлено 07 ноября 2023, 21:16
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Шевченко – о лучшем партнере в карьере: «Это самый легкий вопрос»
Экс-нападающий сборной Украины вспомнил активные выступления
07 ноября 2023, 21:15 | Обновлено 07 ноября 2023, 21:16
4946
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Бывший форвард сборной Украины, а также «Динамо» и «Милана» Андрей Шевченко назвал лучшего футболиста, с которым он когда-либо играл вместе.
«Это самый легкий вопрос, который вы могли мне задать – Сергей Ребров. Сомнений нет», – сказал Шевченко.
Ранее Андрей Шевченко назвал один из лучших своих голов.
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