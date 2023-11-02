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Италия
02 ноября 2023, 23:55 | Обновлено 03 ноября 2023, 00:27
248
0

ВИДЕО. Пробил Буффона. Шевченко назвал один из лучших своих голов

Украинский экс-нападающий – о своем наследии

02 ноября 2023, 23:55 | Обновлено 03 ноября 2023, 00:27
248
0
ВИДЕО. Пробил Буффона. Шевченко назвал один из лучших своих голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Бывший нападающий сборной Украины, а также «Динамо» Киев, «Милана» и «Челси» Андрей Шевченко вспомнил о своем феноменальном голе в ворота «Ювентуса», которые тогда защищал Джанлуиджи Буффон.

– Гол в ворота «Ювентуса» не нуждается в представлении. О нем часто говорят как о вашем лучшем. Это ваш любимый мяч?
– Один из них. Должен сказать, что это замечательный гол, но… В нем есть немного фарта. Потому что сначала я пытался найти своих партнеров, а потом просто попытался пробить, потому что не было никаких шансов, что кто-то появится в штрафной площадке.

Я просто пытался положить мяч в ворота и мне это очень хорошо удалось. Это хороший гол, который подчеркивает хорошие навыки – устоять на ногах, а затем пробить, – заявил Шевченко.

Напомним, этот гол Буффону Шевченко забил в декабре 2001 года. Тот поединок «Милана» и «Ювентуса» завершился вничью 1:1.

Ранее стало известно, что Андрей Шевченко вошел в топ-10 главных «ограблений» в истории Золотого мяча.

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Андрей Шевченко Джанлуиджи Буффон Милан Ювентус Милан - Ювентус видео голов и обзор чемпионат Италии по футболу Серия A
Источник The Athletic
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