ВИДЕО. Пробил Буффона. Шевченко назвал один из лучших своих голов

Бывший нападающий сборной Украины, а также «Динамо» Киев, «Милана» и «Челси» Андрей Шевченко вспомнил о своем феноменальном голе в ворота «Ювентуса», которые тогда защищал Джанлуиджи Буффон.

– Гол в ворота «Ювентуса» не нуждается в представлении. О нем часто говорят как о вашем лучшем. Это ваш любимый мяч?

– Один из них. Должен сказать, что это замечательный гол, но… В нем есть немного фарта. Потому что сначала я пытался найти своих партнеров, а потом просто попытался пробить, потому что не было никаких шансов, что кто-то появится в штрафной площадке.

Я просто пытался положить мяч в ворота и мне это очень хорошо удалось. Это хороший гол, который подчеркивает хорошие навыки – устоять на ногах, а затем пробить, – заявил Шевченко.

Напомним, этот гол Буффону Шевченко забил в декабре 2001 года. Тот поединок «Милана» и «Ювентуса» завершился вничью 1:1.

Ранее стало известно, что Андрей Шевченко вошел в топ-10 главных «ограблений» в истории Золотого мяча.