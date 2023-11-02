ВИДЕО. Пробил Буффона. Шевченко назвал один из лучших своих голов
Украинский экс-нападающий – о своем наследии
Бывший нападающий сборной Украины, а также «Динамо» Киев, «Милана» и «Челси» Андрей Шевченко вспомнил о своем феноменальном голе в ворота «Ювентуса», которые тогда защищал Джанлуиджи Буффон.
– Гол в ворота «Ювентуса» не нуждается в представлении. О нем часто говорят как о вашем лучшем. Это ваш любимый мяч?
– Один из них. Должен сказать, что это замечательный гол, но… В нем есть немного фарта. Потому что сначала я пытался найти своих партнеров, а потом просто попытался пробить, потому что не было никаких шансов, что кто-то появится в штрафной площадке.
Я просто пытался положить мяч в ворота и мне это очень хорошо удалось. Это хороший гол, который подчеркивает хорошие навыки – устоять на ногах, а затем пробить, – заявил Шевченко.
Напомним, этот гол Буффону Шевченко забил в декабре 2001 года. Тот поединок «Милана» и «Ювентуса» завершился вничью 1:1.
Ранее стало известно, что Андрей Шевченко вошел в топ-10 главных «ограблений» в истории Золотого мяча.
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