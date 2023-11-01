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01 ноября 2023, 14:32 | Обновлено 01 ноября 2023, 14:59
1218
1

Названы топ-10 ограблений в истории Золотого мяча. Шевченко – второй

FourFourTwo считает, что украинец не заслужил свою награду

01 ноября 2023, 14:32 | Обновлено 01 ноября 2023, 14:59
1218
1
Названы топ-10 ограблений в истории Золотого мяча. Шевченко – второй
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Британский журнал FourFourTwo составил рейтинг из 10 главных «ограблений» в истории Золотого мяча. Они поставили победу Андрея Шевченко в 2004 году на второе место.

10 главных «ограблений» в истории Золотого мяча по версии FourFourTwo:

1. Роберт Левандовски должен был завоевать награду вместо Месси в 2021 году, а также Золотой мяч-2020, когда вручение приза отменили.

2. Тьерри Анри заслуживал Золотой мяч больше, чем Павел Недвед в 2003 году и чем Андрей Шевченко в 2004.

3. Уэсли Снейдер незаслуженно уступил Месси в 2010.

4. Криштиану Роналду должен был проиграть Франку Рибери в 2013 году.

5. Месси несправедливо опередил Вирджила ван Дейка в 2019 году.

6. Роналду, Мохамед Салах и Антуан Гризманн заслуживали Золотой мяч-2018 больше, чем Лука Модрич.

7. Альфредо Ди Стефано должен был выиграть первый в истории Золотой мяч в 1956 году вместо Стэнли Мэттьюза.

8. Награду Майкла Оуэна в 2001 году следовало отдать Оливеру Кану или Раулю.

9. Луис Суарес не должен был обойти Ференца Пушкаша в 1960 году.

10. Джанлуиджи Буффон заслуживал получить Золотой мяч больше, чем Фабио Каннаваро в 2006 году.

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Золотой мяч Андрей Шевченко Тьерри Анри Лионель Месси Роберт Левандовски Павел Недвед Уэсли Снейдер Криштиану Роналду Франк Рибери Вирджил ван Дейк Майкл Оуэн Джанлуиджи Буффон Фабио Каннаваро FourFourTwo
Источник FourFourTwo
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Mac_Gyver
Странно было бы оставить Луку Модрича без ЗМ.
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