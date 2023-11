Определена вторая сборная, которая вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг

Сборная Канада по теннису вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг 2023.

Канадки выиграли оба матча в группе С.

В 1-м туре представительницы Канады обыграли сборную Испанию 3:0.

Во 2-м туре квартета С Канада оказалась сильнее Польши. Марина Стакушич выиграла у Магдалены Френх (4:6, 7:5, 6:3), Лейла Фернандес обыграла Магду Линетт (6:2, 6:3), а тандем Эжени Бушар / Габриэла Дабровски закрыл Веронику Фалковску и Катаржину Каву 6:2, 6:3.

Соперницы канадок в плей-офф КБДК определятся в матче последнего тура группы D Чехия – США.

Отметим, что сборная Канады впервые с 1988 года вышла в плей-офф командного женского турнира и во второй раз в истории.

Первой сборной, которой удалось выйти в полуфинал КБДК 2023, стала команда Италии.

🇨🇦 CANADA 🇨🇦



Advance to the #BJKCup semi-finals for the first time since 1988 & the second time in their history! #BJKCupFinals | @TennisCanada pic.twitter.com/AVDzcBd8w0