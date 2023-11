Джессика ПЕГУЛА: «Ига, завершая год №1, ты продолжаешь подталкивать меня»

Американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала поражение в финале Итогового турнира WTA 2023 от Иги Свентек:

«Я хочу поздравить Игу, вашу команду и семью с прекрасным годом.



Завершая год победой №1 и победой в этом турнире… Вы продолжаете подталкивать меня к тому, чтобы я становилась лучше с каждым годом.



Это делает меня более лучшим игроком. Я действительно ценю это», – сказала Джесси.

В финале WTA Finals Свентек в двух сетах разгромила Джессику Пегулу.

