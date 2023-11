Минус первая ракетка. Свентек выбила Соболенко и вышла в финал WTA Finals

Польская теннисистка Ига Свентек (WTA 2) вышла в финал Итогового турнира WTA 2023.

В полуфинале WTA Finals полька уверенно обыграла Арину Соболенко (WTA 1) в двух сетах за 1 час и 35 минут.

WTA Finals 2023. Хард. Полуфинал

Арина Соболенко – Ига Свентек (Польша) – 3:6, 2:6

За матч Ига ни разу не отдала свою подачу.

Поединок начался еще в ночь на 5 ноября, однако был прерван из-за дождя после первых трех геймов.

Это была 9-я встреча теннисисток. Ига выиграла 6-й очный поединок, в частности 2-й в 2023 году.

В финале Итогового турнира WTA 2023 Свентек сыграет против Джессики Пегулы в ночь на 7 ноября. Джесси в полуфинале обыграла Коко Гофф.

Для Свентек это будет первый финал Итогового турнира в карьере. Ига идет без поражений на этом турнире, на ее счету также 3 победы в трех турах в группе «Четумаль».

Стоит отметить, что винстрик польки составляет 10 матчей. До старта Итогового она выиграла трофей на соревнованиях в Пекине.

Если Ига выиграет титул WTA Finals 2023, то она сместит Соболенко с 1-й строчки рейтинга WTA.

SENSATIONAL FROM SWIATEK 👏@iga_swiatek defeats World No. 1 Sabalenka 6-3, 6-2 for her maiden appearance in a @WTAFinals championship match!#WTAFinals | #GNPSegurosWTAFinalsCancun pic.twitter.com/qK44tVZ57C