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WTA
06 ноября 2023, 02:30 | Обновлено 06 ноября 2023, 02:42
905
3

Минус первая ракетка. Свентек выбила Соболенко и вышла в финал WTA Finals

Ига в двух сетах уверенно обыграла Арину в полуфинале Итогового турнира WTA 2023

06 ноября 2023, 02:30 | Обновлено 06 ноября 2023, 02:42
905
3
Минус первая ракетка. Свентек выбила Соболенко и вышла в финал WTA Finals
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Польская теннисистка Ига Свентек (WTA 2) вышла в финал Итогового турнира WTA 2023.

В полуфинале WTA Finals полька уверенно обыграла Арину Соболенко (WTA 1) в двух сетах за 1 час и 35 минут.

WTA Finals 2023. Хард. Полуфинал

Арина Соболенко – Ига Свентек (Польша) – 3:6, 2:6

За матч Ига ни разу не отдала свою подачу.

Поединок начался еще в ночь на 5 ноября, однако был прерван из-за дождя после первых трех геймов.

Это была 9-я встреча теннисисток. Ига выиграла 6-й очный поединок, в частности 2-й в 2023 году.

В финале Итогового турнира WTA 2023 Свентек сыграет против Джессики Пегулы в ночь на 7 ноября. Джесси в полуфинале обыграла Коко Гофф.

Для Свентек это будет первый финал Итогового турнира в карьере. Ига идет без поражений на этом турнире, на ее счету также 3 победы в трех турах в группе «Четумаль».

Стоит отметить, что винстрик польки составляет 10 матчей. До старта Итогового она выиграла трофей на соревнованиях в Пекине.

Если Ига выиграет титул WTA Finals 2023, то она сместит Соболенко с 1-й строчки рейтинга WTA.

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Ига Свёнтек Арина Соболенко Итоговый турнир WTA
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Ekvato
Бульботермінатор декласований. Іга знову номер 1. Хоч вона і не наша, хоч вона вже перестала носити українську стрічку, але вона все ж найбільше мені імпонує як тенісистка і як людина. Вона-справжній лідер жіночого тенісу на сьогодні. Може не без вад, але точно без явних провалів. Удачі тобі Іга і дякую за всю підтримку українському народу, яку ти надала за весь цей час, тримаючи проблему війни в Україні у центрі уваги навіть більше, ніж деякі доморощені українські гравці. Повага тобі і успіхів у кар'єрі
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+6
Василий Гредюшкин
Ну  и кто первая  ракетка????Ига    молодец.
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+3
naverland
Дякую.
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+1
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