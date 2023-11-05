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WTA
05 ноября 2023, 02:35 | Обновлено 05 ноября 2023, 02:36
243
1

Американская битва: Джесси vs Коко. Определена первая финалистка WTA Finals

Пегула разгромила Гофф в полуфинале Итогового турнира WTA 2023

05 ноября 2023, 02:35 | Обновлено 05 ноября 2023, 02:36
243
1
Американская битва: Джесси vs Коко. Определена первая финалистка WTA Finals
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Американская теннисистка и 5-я ракетка мира Джессика Пегула вышла в финал Итогового турнира WTA 2023, который проводится на хардовых покрытиях в Канкуне (Мексика).

В полуфинале WTA Finals Джессика уверенно обыграла свою соотечественницу Коко Гофф (WTA 3) в двух сетах за 1 час и 5 минут.

WTA Finals 2023. Хард. Поулфинал

Джессика Пегула (США) – Коко Гофф (США) – 6:2, 6:1

Это была 5-я встреча девушек. Пегула выиграла 4-й очный поединок.

В финале Итогового турнира WTA 2023 Джесси сыграет против победительницы матча Арина Соболенко – Ига Свентек. Для нее это будет первый финал на таких соревнованиях.

Для Пегулы это 4-я победа подряд на Итоговом турнире WTA 2023. В группе «Бакалар» Джесси выиграла все 3 поединка.

Также стоит отметить, что до Итогового Пегула взяла трофей в Сеуле. Сейчас винстрик американки составляет 9 матчей.

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Джессика Пегула Коко Гофф Итоговый турнир WTA
Источник Sport.ua
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Falko
Уміють же деякі набирати форму акурат під вирішальні матчі. Хто в Пігулки тренер із фізухи?
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