Ученик Гвардиолы установил исторический антирекорд АПЛ

«Бернли» в матче 11-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (0:2) снова проиграл. Дела команды Венсана Компани плохи.

Более того, «Бернли» вошел в историю, потерпев шесть поражений в первых шести домашних матчах сезона, сообщает Opta. Такого не было никогда ни в АПЛ, ни вообще в истории элитного английского дивизиона. Напомним, что чемпионат в этой стране разыгрывается с предпоследнего десятилетия XIX века.

6 - Burnley are the first side in English top-flight history to lose each of their first six home games to begin a season. Turfed. pic.twitter.com/8OziUTxPLF