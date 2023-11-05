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Англия
05 ноября 2023, 06:10 | Обновлено 05 ноября 2023, 06:13
484
0

Ученик Гвардиолы установил исторический антирекорд АПЛ

В Чемпионшипе «Бернли» было проще

05 ноября 2023, 06:10 | Обновлено 05 ноября 2023, 06:13
484
0
Ученик Гвардиолы установил исторический антирекорд АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

«Бернли» в матче 11-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (0:2) снова проиграл. Дела команды Венсана Компани плохи.

Более того, «Бернли» вошел в историю, потерпев шесть поражений в первых шести домашних матчах сезона, сообщает Opta. Такого не было никогда ни в АПЛ, ни вообще в истории элитного английского дивизиона. Напомним, что чемпионат в этой стране разыгрывается с предпоследнего десятилетия XIX века.

Венсан Компани не работал в тренерском штабе Жузепа Гвардиолы. Однако бельгиец играл под его руководством в «Манчестер Сити» три сезона и считает себя поклонником каталонского тренера.

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Бернли Венсан Компани Жузеп Гвардиола Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Opta
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