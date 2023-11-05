Бернли – Кристал Пэлас – 0:2. У новичка дома только поражения. Видеообзор

«Бернли» нанес 17 ударов по воротам (против пяти у соперника) и подал 12 угловых (у лондонцев корнер был один). Однако забивали в этом матче только соперники команды Венсана Компани. Шлюпп и Митчелл принесли «Кристал Пэлас» сухую победу.

«Бернли» в этом сезоне АПЛ сыграл шестой домашний матч. Победитель Чемпионшипа минувшего сезона набрал в них ноль очков. Четыре пункта, добытые на выезде, позволяют «Бернли» хотя бы занимать предпоследнее место.

АПЛ

11-й тур

«Бернли» – «Кристал Пэлас» – 0:2

Голы: Шлюпп, 22 (0:1), Митчелл, 90+4 (0:2).