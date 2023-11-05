Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бернли – Кристал Пэлас – 0:2. У новичка дома только поражения. Видеообзор
Чемпионат Англии
Бёрнли
04.11.2023 17:00 – FT 0 : 2
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
05 ноября 2023, 05:49 | Обновлено 05 ноября 2023, 05:51
41
0

Бернли – Кристал Пэлас – 0:2. У новичка дома только поражения. Видеообзор

Черная серия «кларетовых»

05 ноября 2023, 05:49 | Обновлено 05 ноября 2023, 05:51
41
0
Бернли – Кристал Пэлас – 0:2. У новичка дома только поражения. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine

«Бернли» нанес 17 ударов по воротам (против пяти у соперника) и подал 12 угловых (у лондонцев корнер был один). Однако забивали в этом матче только соперники команды Венсана Компани. Шлюпп и Митчелл принесли «Кристал Пэлас» сухую победу.

«Бернли» в этом сезоне АПЛ сыграл шестой домашний матч. Победитель Чемпионшипа минувшего сезона набрал в них ноль очков. Четыре пункта, добытые на выезде, позволяют «Бернли» хотя бы занимать предпоследнее место.

АПЛ

11-й тур

«Бернли» – «Кристал Пэлас» – 0:2

Голы: Шлюпп, 22 (0:1), Митчелл, 90+4 (0:2).

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Тайрик Митчелл (Кристал Пэлас).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Джеффри Шлупп (Кристал Пэлас).
По теме:
ВИДЕО. Били по 15 пенальти. Румыния обыграла Казахстан в финале-триллере
Ученик Гвардиолы установил исторический антирекорд АПЛ
Игрок Манчестер Сити повторил исторический рекорд АПЛ
видео голов и обзор Бернли Кристал Пэлас Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свадьба после Олимпийских игр 2024. Магучих выйдет замуж
Другие виды | 04 ноября 2023, 07:36 2
Свадьба после Олимпийских игр 2024. Магучих выйдет замуж
Свадьба после Олимпийских игр 2024. Магучих выйдет замуж

Ярослава сообщила о помолвке с Назаром Степановым

Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу
Футбол | 04 ноября 2023, 19:55 4
Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу
Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу

Румыны смогли отыграть два гола за две минуты до конца финала с Казахстаном

Феерия Цыганкова и Довбика, голы Миколенко и Сидорчука, СаШо – коуч Динамо
Футбол | 05.11.2023, 06:00
Феерия Цыганкова и Довбика, голы Миколенко и Сидорчука, СаШо – коуч Динамо
Феерия Цыганкова и Довбика, голы Миколенко и Сидорчука, СаШо – коуч Динамо
Тренер Жироны: «Не вижу потолка для своей команды»
Футбол | 05.11.2023, 01:50
Тренер Жироны: «Не вижу потолка для своей команды»
Тренер Жироны: «Не вижу потолка для своей команды»
Осасуна – Жирона – 2:4. Мегаматч Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
Футбол | 04.11.2023, 17:14
Осасуна – Жирона – 2:4. Мегаматч Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
Осасуна – Жирона – 2:4. Мегаматч Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Украинский дуэт в действии. Цыганков забил с передачи Довбика
ВИДЕО. Украинский дуэт в действии. Цыганков забил с передачи Довбика
04.11.2023, 16:47 4
Футбол
ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ
ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ
04.11.2023, 17:16 14
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Говорили, что шансов в отборе Евро-2024 у Украины нет»
Сергей РЕБРОВ: «Говорили, что шансов в отборе Евро-2024 у Украины нет»
04.11.2023, 09:45 21
Футбол
Владимир МАЗЯР: «Никогда не буду жалеть таких людей, как Милевский»
Владимир МАЗЯР: «Никогда не буду жалеть таких людей, как Милевский»
03.11.2023, 10:16 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо
03.11.2023, 19:15 154
Футбол
Усик признался, что сказал Фьюри во время битвы взглядов после боя с Нганну
Усик признался, что сказал Фьюри во время битвы взглядов после боя с Нганну
03.11.2023, 17:59
Бокс
Украинский день в Ла Лиге. Довбик и Цыганков оформили волевую победу Жироны
Украинский день в Ла Лиге. Довбик и Цыганков оформили волевую победу Жироны
04.11.2023, 16:56 36
Футбол
Свентек vs Соболенко. Определены полуфинальные пары на Итоговом турнире WTA
Свентек vs Соболенко. Определены полуфинальные пары на Итоговом турнире WTA
04.11.2023, 06:00 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем