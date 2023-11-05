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  4. Ширер доволен спорным голом в ворота Арсенала. Он легенда Ньюкасла
Англия
05 ноября 2023, 02:49 | Обновлено 05 ноября 2023, 02:53
143
1

Ширер доволен спорным голом в ворота Арсенала. Он легенда Ньюкасла

Экспертное мнение заинтересованной стороны

05 ноября 2023, 02:49 | Обновлено 05 ноября 2023, 02:53
143
1
Ширер доволен спорным голом в ворота Арсенала. Он легенда Ньюкасла
Getty Images/Global Images Ukraine. Алан Ширер

Известный эксперт и бывший форвард сборной Англии Алан Ширер считает, что арбитр Стюарт Эттвелл был прав, когда засчитал гол «Ньюкасла» в ворота «Арсенала» (1:0).

«Хорошая работа, рефери. Ты мужик», – написал Алан Ширер у себя в «твиттере».

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета придерживается совершенно другого мнения.

Стоит отметить, что оба лица заинтересованные. Например, Алан Ширер родился в «Ньюкасле» и является легендой «Ньюкасл Юнайтед» –забил 206 голов в 404 матчах за «сорок».

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Алан Ширер Ньюкасл Ньюкасл - Арсенал Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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AndiM
Куйло все тобі подобається? А потім ці тупі  футболістики стають корумпованими чиновниками.
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