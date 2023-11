Ширер доволен спорным голом в ворота Арсенала. Он легенда Ньюкасла

Известный эксперт и бывший форвард сборной Англии Алан Ширер считает, что арбитр Стюарт Эттвелл был прав, когда засчитал гол «Ньюкасла» в ворота «Арсенала» (1:0).

«Хорошая работа, рефери. Ты мужик», – написал Алан Ширер у себя в «твиттере».

Well done Ref. You’re the man. #NEWARS