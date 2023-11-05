Ширер доволен спорным голом в ворота Арсенала. Он легенда Ньюкасла

Известный эксперт и бывший форвард сборной Англии Алан Ширер считает, что арбитр Стюарт Эттвелл был прав, когда засчитал гол «Ньюкасла» в ворота «Арсенала» (1:0).

«Хорошая работа, рефери. Ты мужик», – написал Алан Ширер у себя в «твиттере».

Well done Ref. You’re the man. #NEWARS — Alan Shearer (@alanshearer) November 4, 2023

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета придерживается совершенно другого мнения.

Стоит отметить, что оба лица заинтересованные. Например, Алан Ширер родился в «Ньюкасле» и является легендой «Ньюкасл Юнайтед» –забил 206 голов в 404 матчах за «сорок».