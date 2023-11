Без Зинченко. Стали известны стартовые составы на матч Ньюкасл – Арсенал

4 ноября состоится матч 11-го тура АПЛ между командами «Ньюкасл» и «Арсенал».

Поединок пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко начнет матч на скамейке запасных.

Sport.ua проведет видеотрансляцию встречи.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🧱 Tomiyasu at the back

©️ Jorginho skippers the side

🇩🇪 Havertz in the middle



On the road - together 👊 pic.twitter.com/mXM1lqGQbw