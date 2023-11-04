Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Ньюкасл
04.11.2023 19:30 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 ноября 2023, 06:55 |
137
0

Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 11-го тура АПЛ

04 ноября 2023, 06:55 |
137
0
Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

4 ноября состоится матч 11-го тура АПЛ между командами «Ньюкасл» и «Арсенал».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Сент Джеймс Парк» в Ньюкасле.

Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Ньюкасл – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Сити – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Сити – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ньюкасл Арсенал Лондон Ньюкасл - Арсенал смотреть онлайн Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?
Футбол | 03 ноября 2023, 14:25 27
Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?
Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?

Валерий Василенко – о грядущем отечественном класико

ОФИЦИАЛЬНО. Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо
Футбол | 03 ноября 2023, 19:15 142
ОФИЦИАЛЬНО. Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо

Наставник объявил об уходе

Шаг до трофея. Определены финалисты чемпионата мира по мини-футболу
Футбол | 03.11.2023, 23:59
Шаг до трофея. Определены финалисты чемпионата мира по мини-футболу
Шаг до трофея. Определены финалисты чемпионата мира по мини-футболу
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 03.11.2023, 09:05
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Александр КАРАВАЕВ: «Про отставку Луческу сказал нам после матча»
Футбол | 04.11.2023, 01:40
Александр КАРАВАЕВ: «Про отставку Луческу сказал нам после матча»
Александр КАРАВАЕВ: «Про отставку Луческу сказал нам после матча»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Владимир МАЗЯР: «Никогда не буду жалеть таких людей, как Милевский»
Владимир МАЗЯР: «Никогда не буду жалеть таких людей, как Милевский»
03.11.2023, 10:16 4
Футбол
Линекер прокомментировал «передачу» ему Золотого мяча-1986
Линекер прокомментировал «передачу» ему Золотого мяча-1986
02.11.2023, 17:21 4
Футбол
Игроку рассекли горло коньком. НХЛ и хоккеисты не знают, что делать дальше
Игроку рассекли горло коньком. НХЛ и хоккеисты не знают, что делать дальше
02.11.2023, 13:10 10
Хоккей
Известны все полуфиналисты Кубка Украины
Известны все полуфиналисты Кубка Украины
02.11.2023, 19:15 14
Футбол
Матч WTA FInals Соболенко – Рыбакина прерван. Елена будет подавать на сет
Матч WTA FInals Соболенко – Рыбакина прерван. Елена будет подавать на сет
03.11.2023, 07:10
Теннис
Усик рассказал, кто станет следующим соперником Ломаченко
Усик рассказал, кто станет следующим соперником Ломаченко
02.11.2023, 10:19 5
Бокс
Не Марадона, не Месси, Роналду вообще нет. Назван лучший игрок в истории ЧМ
Не Марадона, не Месси, Роналду вообще нет. Назван лучший игрок в истории ЧМ
02.11.2023, 22:29 47
Футбол
Какой коэффициент на Месси? Назван фаворит на получение Золотого мяча 2024
Какой коэффициент на Месси? Назван фаворит на получение Золотого мяча 2024
03.11.2023, 06:15 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем