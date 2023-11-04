4 ноября состоится матч 11-го тура АПЛ между командами «Ньюкасл» и «Арсенал».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Сент Джеймс Парк» в Ньюкасле.

Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция