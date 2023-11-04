Англия04 ноября 2023, 06:55 |
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Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 11-го тура АПЛ
04 ноября 2023, 06:55 |
137
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4 ноября состоится матч 11-го тура АПЛ между командами «Ньюкасл» и «Арсенал».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Сент Джеймс Парк» в Ньюкасле.
Время начала встречи – 19:30 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.
Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляцияСмотреть трансляцию
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