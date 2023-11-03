Отомстил за прошлогодний финал. Джокович обыграл Руне на Мастерсе в Париже
Новак выиграл у датчанина в трех сетах
Первая ракетка мира Новак Джокович (Сербия) вышел в полуфинал турнира серии АТР 1000 в Париже (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
В четвертьфинале Мастерса серб в трех сетах обыграл 6-го сеяного Хольгера Руне (Дания, ATP 7) за 2 часа и 50 минут.
АТР 1000 Париж. Хард в помещении. 1/4 финала
Новак Джокович (Сербия) [1] – Хольгер Руне (Дания) [6] – 7:5, 6:7 (3:7), 6:4
Это была четвертая встреча теннисистов. Счет стал равным, 2:2.
В прошлом году Новак и Хольгер играли в финале на кортах Берси. Тогда в трех партиях победу одержал Руне.
В полуфинале Мастерса в столице Франции Джокович сыграет против Алекса де Минаура (Австралия, ATP 13) или Андрея Рублева (АТР 5).
SWEET REVENGE 🍬@DjokerNole avenges his loss to Rune in last year's final 7-5, 6-7(3), 6-4 to reach the last four in Paris once again!@RolexPMasters | #RolexParisMasters pic.twitter.com/QfHigi5sif— ATP Tour (@atptour) November 3, 2023
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